Gimnasia activa un "Plan B" por lo de López Macri

El panorama en Gimnasia y Tiro en los primeros días de 2019 es muy distinto al de finales del año pasado y todo cambió en cuestión de días. Su entrenador, Daniel Ramasco, mutó de un día para el otro entre la tranquilidad de saber que contaba con todos los jugadores por los que pidió continuidad, más dos refuerzos necesarios, consensuados entre el estratega y la dirigencia por su peso específico y su experiencia en batallas muy difíciles, que estaban con las valijas en la mano pidiendo a gritos volver.

Pero tras el brindis de Año Nuevo, cuando las primeras hojas del calendario de un nuevo ciclo comenzaban a arrancarse, comenzaron los problemas: primero, no fue fácil la llegada de Pablo Motta, quien arribó como el primer cupo de refuerzos permitidos para la segunda ronda del torneo Federal A, pero por cuestiones que fueron netamente burocráticas: el “Gato” había estampado la rúbrica de su desvinculación con Juventud Unida Universitaria de San Luis, pero restaba el “gancho” de la otra parte para que se haga efectiva la liberación, que tardó en llegar, ya que el titular del club puntano se encontraba de vacaciones.

Aunque la mayor complicación llegó con la otra incorporación apuntada, el también exalbo Nicolás López Macri. Y aquí comienza un tironeo con el mencionado equipo puntano. Tanto el ex Instituto de Córdoba como el “Gato” terminaron desencantados con la oferta de la “juve” de San Luis, ya que no les otorgaron lo que les habían prometido, pero López Macri fue más allá e intimó a la entidad auriazul con un telegrama, lo que el provocó el enojo de los dirigentes de esta institución, quienes no están dispuestos a otorgale la salida rápida al “hijo del viento”, como lo conocen en su Rosario natal.

Esto, sumado a que el DT Raúl Antuña, también ex-Gimnasia, quiere a López en su plantel para pelear la permanencia (tiene 16 puntos en la tabla general y de finalizar hoy el torneo jugaría un desempate para no descender) tornan cada vez más difícil el intento albo por repatriarlo.

Es por esto que en la Vicente López ya comenzaron a sondear otras alternativas para hacer uso del segundo cupo, y en carpeta de prioridades no descartan a un mediapunta, otro “9” de área o un volante por izquierda, para compensar las salidas de los zurdos Matías Rosso y Sergio Salto.