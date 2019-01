Lavigne: “Fue difícil hacer este Dakar”

Etienne Lavigne, el director del Dakar, estuvo presente en la largada simbólica de esta edición en un circuito 100% peruano y habló de lo que costó hacer esta competencia, las dificultades que tuvieron y también de la incertidumbre que hay por el futuro de la carrera más difícil del planeta.

“La realidad es que hemos diagramado este Dakar con dificultad. Es verdad que ha sido difícil hacer este Dakar pero ya es un éxito, porque tenemos un buen nivel y número de competidores, más un recorrido fantástico. Es cierto que es un poco mas corto con solo diez etapas, pero será súper difícil y pienso que vamos a tener una competencia más intensa en cada categoría”.

El encargado del Dakar resumió que será: “menos días menos kilómetros, pero muy intensa desde los primeros momentos, es lo que esperamos”.

Tras la baja de Argentina y Chile, más el desprendimiento de Bolivia, Perú se hizo cargo de quedarse por completo con este Dakar número 41.

“Para nosotros es un país fantástico, con una geografía excepcional y estamos felices de tener dunas y arenas, que es el ADN del Dakar. Seguro que esta carrera tendrá dificultades”.

Al ser consultado por las claves del recorrido, Lavigne dijo que “no solo hay que tener en cuenta la navegación, sino que un piloto necesita tres condiciones indispensables”.

“Una(siguió), es la condición física porque va a ser terrible cada día, con un esfuerzo intenso de cada piloto. Otra es la capacidad de manejar bien el vehículo en las dunas y necesitamos buenos navegantes en el desierto. La otra condición es la navegación, porque uno pierde el rumbo en las dunas buscando tus caminos. Va a ser súper complicado”.

Luego hizo una descripción de terrenos y el clima, entre los 5.000 kilómetros de trayecto. “Es una alternación entre arena y dunas en diez días. En la etapa 4, entre Arequipa y Moquegua (para motos y cuatris) y Arequipa-Tacna (para autos, UTV y camiones), habrá terrenos mas rápidos. Será un Dakar de dolor de cabezas”.

Del futuro dakariano, más precisamente de la edición 2020, Lavigne se sinceró: “Pienso que gracias a Perú pudimos armar una bella edición pero sin dudas que habrá que rearmar el Dakar. Depende del futuro porque lamentablemente estamos en un tiempo de incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar en el Dakar. La parte financiera es fundamental, porque armar un Dakar es un presupuesto gigante”, agregó.

Un rato antes, a El Mercurio de Chile, había dicho: “Nosotros tenemos gastos y tenemos que ajustar la parte de recursos financieros con los países a fin de trabajar correctamente. No podemos perder plata”.

El “Chavo” Salvatierra, afuera

El piloto boliviano indicó que la organización del Dakar lo privó de correr.

La organización del Dakar 2019 dejó fuera de la competencia al piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra.

El corredor informó sobre esta determinación a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter (@chavo_mx1), al señalar que “la organización del rally ha contravenido su reglamento” y expresó su tristeza ante esta decisión.

La Amaury Sport Organisation (ASO) observó el cuatriciclo del piloto y apuntó a que el boliviano no pueda participar de la competencia debido a que el vehículo no es de “series”, es decir que no hay un mínimo de 200 fabricadas.

“Es un día triste para mí país y el deporte en general”, afirmó.