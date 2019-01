Cayeron hasta 40% las ventas de Reyes

No obstante, los Reyes Magos visitaron varias zonas de la ciudad.

Los Reyes Magos tuvieron una importante participación en el departamento de General Gemes, donde su presencia fue clave para mantener vigente la ilusión en cada niño que todos los 6 de enero esperan por verlos llegar por su barrio.

Sin embargo, este año llegaron con pocos recursos económicos, ya que la venta de juguetes cayó entre un 30 y un 40 por ciento con respecto al año anterior, de acuerdo a las estimaciones de los comerciantes que invirtieron para estas fiestas y se quedaron con mucha mercadería sin vender.

Entre el 5 y el 6 de enero los Reyes Magos caminaron los barrios, visitaron pesebres y el hospital Joaquín Castellanos. El sábado partieron desde la Comisaría N§ 11 acompañados por agentes comunitarios, con un recorrido que involucró a barrios periféricos y el sector de pediatría y neonatología del nosocomio local repartiendo ilusión y golosinas.

En tanto que el domingo los Reyes Magos partieron desde la Municipalidad de Gemes para acompañar a los niños en la adoración de los pesebres, también visitaron el hospital y cerraron su recorrido en barrio SOEM, donde se desarrolló un encuentro de pesebres con la participación de cientos de niños pertenecientes a los más tradicionales grupos de adoración.

Caída de las ventas

Donde los Reyes Magos tuvieron una fugaz presencia fue en las jugueterías. Los comerciantes se prepararon para incrementar sus ventas en estos días, siendo conscientes de que habría una disminución en el porcentaje de ventas con respecto a otros años, pero no esperaban un caída de casi el 40%. "No solo se vendió menos, sino que no hubo tantas personas recorriendo los puestos como solía haber, antes era difícil caminar entre los puestos pero este año hubo mucho espacio", manifestaron los comerciantes.

Hubo muchas consultas pero poca venta, se buscaron alternativas a la cartita que dejaron los niños, tanto en juguetes como en productos eléctrónicos la venta no fue la esperada, la devaluación del poder adquisitivo familiar tuvo mucho que ver en esta situación: "Como se trata de una mercadería que no tiene fecha de vencimiento se podría decir que la podemos guardar hasta el año que viene para intentar venderla, pero ya no son juguetes clásicos como antes, los juguetes también son una moda y quizás el año que viene los chicos busquen otros juegos y nuevos personajes", remarcaron finalmente los vendedores.

Por debajo de la media

A nivel nacional, las ventas de los comercios por la celebración de Reyes Magos cayó un 11,5% comparado con la misma fecha de 2018, de acuerdo a un informe preliminar de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las compras en locales físicos descendieron 13,3%, y subieron 0,9% las on line.