Los pilotos de Aerolíneas Argentinas: exigen un aumento del 22% para levantar el paro

Los pasajeros de Aerolíneas Argentinas vivieron el lunes un día complicado. Los pilotos comandados por el gremialista Pablo Biró obligó a cancelar más de 100 vuelos. Pero el conflicto continúa y el gremio de APLA anunció un paro de 48 horas para el fin de semana para reclamar un 22% de aumento salarial.

El presidente de la empresa, Luis Malvido, en diálogo con radio La Red, calificó la medida de fuerza como “salvaje” y afirmó que solicitará la conciliación obligatoria. “Muchas de las medidas que toman son irracionales, hemos hecho un gran esfuerzo; esto siempre es político porque hay una clara intención de ir en contra de las políticas del Gobierno”.

“No puede ser que por una discusión de este tipo, en un contexto complejo para todo el mundo, dejemos a los argentinos sin volar. Sé que muchos pilotos trabajan una gran cantidad de horas, sin embargo hay otros que no y se protegen esos privilegios. No todo el mundo acompaña lo que decide APLA, no todos están alineados, pero los tienen amenazados”, denunció el ejecutivo.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas recibieron ya un 30% de aumento en lo que va del año. “No tengo dudas que el objetivo es que todo pase la lupa, el control y el lineamiento de Biró y APLA. Hay un grupo de sindicalistas tiene esa misma preceptivas, pero no todos están alineados”.

Biró, por su lado, se refirió al paro convocado para el sábado y domingo y señaló que “los procesos de conciliación obligatoria están finalizados” y que lo único que puede suspender el paro del fin de semana es que los convoquen y les den “la diferencia del 22% para no perder con la inflación”. “Si no, vamos a ir a un conflicto más profundo”, amenazó.