Central Norte espera con la valija en la mano: ¿Se juega el domingo?

En Central Norte estaba toda la logística y la planificación programada en pos del compromiso por la séptima fecha de la Zona 1 del torneo Federal A, ante Douglas Haig en Pergamino, programado para el domingo a las 16 en el estadio “Miguel Morales Rasic”.

Sin embargo, la dirigencia de la entidad bonaerense sorprendió ayer en horas de la tarde al comunicar en sus redes sociales que el encuentro ante el cuervo fue suspendido aduciendo que no tendrá a disposición presencia policial para organizar el partido. Esto enfureció a la dirigencia y al cuerpo técnico azabache, que ya tenían todo listo en cuanto al itinerario y lo deportivo, para recorrer una de las distancias más largas de las que deberá sortear en la zona.

La decisión unilateral de suspender el partido por parte del club pergaminense tiene como atenuante lo estrecho de los calendarios, ya que la próxima fecha se disputará el sábado, por lo que es prácticamente imposible que el partido se juegue el lunes o el martes.

De todas maneras, en el azabache esperaron hasta última hora una notificación oficial del Consejo Federal que deje por sentado que el partido queda oficialmente postergado.

“A la Liga Salteña no llegó absolutamente nada y el Consejo Federal no se pronunció aún al respecto. Me comuniqué con un allegado de Douglas y le dije que si quieren postergar el partido sigan los pasos de rigor ante el Consejo. Hasta que eso no suceda, para nosotros no es algo oficial. Hasta no tener una comunicación oficial el plantel viajará a Pergamino a las 4 de la tarde -de hoy- como estaba previsto”, expresó el titular de Central Norte, Héctor De Francesco, en diálogo con El Tribuno. En definitiva, Central esperará la comunicación oficial de la postergación para saber si se suben al micro con destino al norte de Buenos Aires.

Y en caso de postergarse, más allá de las cuestiones de logística y organizativas de una erogación que ya se había realizado, deportivamente, Central tendrá una semana más para recuperarse del duro revés que significó acumular dos derrotas consecutivas en el torneo, de cara a un compromiso que también tendrá ahí, a la vuelta de la esquina, la recepción en el Martearena a uno de los grandes animadores de la zona y candidato al ascenso de categoría, Boca Unidos de Corrientes, al que recibiría el próximo sábado 19.

En cuanto al equipo, en caso de quedar sin efecto la postergación del partido en Pergamino, el DT Ezequiel Medrán mantendrá en el arco a Sebastián D’Angelo, aunque en el resto de la formación no abundan las certezas.



“¿Cómo no bancar a Medrán?”

“¿Cómo no bancar al director técnico que sacó campeón invicto a Central Norte, como nunca en la historia había pasado, solo por dos partidos?”, arrancó efusivo De Francesco su ratificación pública del apoyo al DT Ezequiel Medrán pese a la racha negativa del equipo en las últimas fechas.

“El cuerpo técnico y el plantel están muy tranquilos y con muchas ganas de revertir esto. Sabemos que es un torneo largo y esto no es determinante, por ser Central Norte se arma un escándalo y se exagera mucho porque se perdieron dos partidos, cuando faltan 20 y pico de fechas, es una locura. Central está jugando bien, salvo el segundo tiempo del partido con Defensores de Pronunciamiento. Quiero dejar en claro que no hubo peleas entre jugadores ni mal clima, acá hay un grupo unido”, se despachó con vehemencia en sus dichos el presidente de la institución de barrio norte.

En cuanto al pedido de explicaciones del arquero Mauricio Pegini al entrenador tras haberlo apartado del equipo titular, De Francesco lo consideró positivo: “Me encanta que los jugadores se enojen cuando los sacan, siempre que sea con respeto. Eso significa que tienen ganas de jugar y van a esforzarse y pelear el puesto”, enfatizó.