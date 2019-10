El perro que se enoja porque lo pusieron a dieta y le dicen "gordito"

¡Pobre Cashew! Este simpático bulldog francés no quiere saber nada con su nuevo régimen de adelgazar y se lo deja claro a su dueña.

Los virales de perros ya son un clásico, y el que se llevó todos los aplausos por estos días fue el de este hermoso perrito que se “queja” delante de su dueña, ya que ve su plato vacío. La mujer, divertida, le habla al animal (como hacemos todos...) y le dice que está excedido de peso y que debe seguir una dieta sí o sí.

“No, no te voy a dar más por la noche como cena. No te estás muriendo de hambre. Estás a dieta”, le dice la mujer, mientras las quejas del perro iban in crescendo, volviéndose más y más fuertes. "Cashew, estás a dieta porque estás un poco gordito, ¿está bien?”, continúa diciendole la dueña, y justo cuando dice "gordito" el perro gira hacia la cámara Cashew, un bulldog francés blanco y con hocico negro.

Video gentileza EM Videos - Youtub

Pero se ve que el perrito no quedó conforme con la explicación. Su expresión se volvió más seria y empezó a refunfuñar. Solamente dejó de emitir alaridos cuando le mostraron un cubito de hielo para reemplazar su alimento. Tras registrar el divertido momento, su dueña no dudó en publicarlo en YouTube, donde el video ya superó los 7 millones de reproducciones.

Fuente: Perfil