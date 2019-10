Tras las primarias se reavivó el reclamo de una reforma electoral

Por Antonio Oieni - Ramón Pereyra

Las elecciones provinciales del próximo 10 de noviembre podrían ser las últimas que se realicen en Salta con el voto electrónico, un sistema al que referentes de distintas fuerzas políticas cuestionaron, en distintos momentos, por sus elevados costos y baja confiabilidad.

El próximo martes en la Cámara baja provincial está previsto el tratamiento de un proyecto que presentó Jesús Ramón Villa, diputado de Rivadavia, para adoptar el sistema de boleta única de papel a partir de las elecciones intermedias de 2021.

"El sistema de votación electrónica, además de costoso, es poco transparente e hizo que la gente pierda confianza en las elecciones", sostuvo Ramón Villa, tras remarcar que en las primarias del pasado 6 de octubre "los resultados mostraron algunas incongruencias inexplicables".

El olmedismo, a través del presidente del Bloque Salta Somos Todos, Julio Moreno, adelantó su apoyo a la iniciativa que el legislador del Partido de la Victoria presentó por tercera vez desde 2017.

Eliminación de las PASO

El distanciamiento ideológico que existe entre los dos sectores tampoco impidió que desde las filas legislativas del Frente de Todos se adelantaran adhesiones a otro proyecto que Moreno presentó en abril para derogar en la provincia el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

En ese momento, con el proceso eleccionario ya lanzado, se consideró inconveniente tratar la iniciativa, pero la continuidad de las PASO es discutida hoy en todo el país y el proyecto derogatorio volverá a tocar las puertas de la legislatura provincial en las próximas semanas.

"El esquema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias contribuyó a la destrucción de los partidos, a la atomización política y al rejunte de candidatos en frentes que no tienen ideas ni modelos sociales en común", puntualizó Moreno.

En las pasadas elecciones -las más atomizadas, personalistas y confusas que se recuerde- las pantallas del voto electrónico hicieron aguas con el universo de listas que se mostró ante el electorado como la mismísima e irrespetuosa vidriera que el genial Enrique Santos Discépolo describió en 1934 en una de sus memorables composiciones.

Por ese cambalache, con el que los partidos políticos y sus legados doctrinarios tocaron fondo, el escrutinio dejó algunos resultados para los que distintos frentes, partidos y agrupaciones políticas aún no encuentran respuestas convincentes.

En las primarias provinciales compitieron 84 fuerzas políticas con un total de 15.887 candidatos repartidos en 332 listas. La confusión generada por el apretujamiento de listas en las pantallas de las máquinas de votación se hizo notar en los disímiles porcentajes de votos en blanco.

En la Capital, para la categoría gobernador fueron el 3,48%, pero se triplicaron en la de concejales (9,74%), donde 91 listas aparecieron comprimidas y casi irreconocibles para el común de los votantes.

En Orán, el segundo municipio con mayor cantidad de electores, también se registró una ostensible diferencia de votos en blanco entre las categorías de gobernador (3,99%) y de concejales (11,80%).

"El voto electrónico de Salta es un sistema arcaico: se implementó en 2009 y nunca fue actualizado", sostuvo Lucas Godoy, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos que en las primarias del 11 de agosto ganó la interna de esa fuerza por paliza y fue el más votado de los precandidatos de la provincia.

"Seguimos sosteniendo el mismo sistema, con las mismas máquinas, que terminan encorcetando una elección. Se tienen que adecuar la elección y las propuestas electorales a un sistema de votación, y no se pueden poner más de 19 candidatos, no porque sean muchos, sino porque no entran en la pantalla", cuestionó el diputado provincial justicialista.

Carlos Zapata, exdiputado provincial y conocido referente del olmedismo, expresó a El Tribuno que el sistema electoral de la provincia necesita una urgente reforma.

"Algunos caen en chicanas

baratas y dicen que solo los

que tiene resultados desfavorables en las urnas quieren cambiar el sistema de votación. En 2013 fui el diputado más votado en Rivadavia y denuncié que el sistema de votación electrónica debía ser derogado", expresó.