Fernández: "Si tras 40 años de política me tengo que preparar, estoy en problemas”

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó hoy la Universidad Nacional del Litoral, donde se realizará el primer debate electoral, y aseguró que no se preparó "nada" para este encuentro.

"Es un debate. Tengo 40 años de política, si no sé debatir estoy en un problema", explicó el dirigente opositor en declaraciones televisivas luego de recorrer las instalaciones del establecimiento educativo.

Por otra parte, Fernández consideró que "es un tema muy preocupante, sin dudas" la situación que está ocurriendo en Ecuador, donde grupo de manifestantes protestan desde hace día en rechazo a las políticas económicas de su presidente, Lenín Moreno.

"Eso es lo que pasa cuando el Fondo Monetario Internacional se mete en los Estados", analizó al respecto el líder del Frente de Todos, que esta noche deberá responder sobre política internacional, ya que será uno de los ejes temáticos del debate.

En este sentido, Ferández aclaró que, para él, "la marea humana que viene no tiene que ver con un plan desestabilizador", de los Gobierno democráticos, sino que "es gente que está muy enojada".

El candidato presidencial partió por la mañana de este domingo rumbo a Santa Fe, se tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo llevó hasta Paraná y de ahí continuó por tierra hasta la UNL.

El ex jede de Gabinete de Néstor Kirchner viajó acompañado por integrantes de su equipo de campaña, entre los que se encuentran Felipe Solá, Santiago Cafiero y Juan Pablo Biondi.

Fernández será uno de los seis aspirantes a la Casa Rosada que responderá las preguntas de los moderadores en el debate que comenzará a las 21:00 de este domingo.

Será el quinto candidato en ser presentado: subirá al escenario después de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), José Luis Espert (Despertar), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y Roberto Lavagna (Consenso Federal).

Luego de él, se ubicará el último atril (de izquierda a derecha en la pantalla del televidente) el diputado Nicolás Del Caño, que encabeza la fórmula del Frente de Izquierda Unidad.

En esta ocasión, los candidatos deberán hablar sobre política internacional; economía y finanzas; derechos humanos, diversidad y género, y educación y salud.