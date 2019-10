Hallaron muerta a Sulli, estrella del K-Pop, a los 25 años

El mundo del K-Pop se encuentra de luto luego de que la cantante Sulli, de 25 años, fuera hallada muerta en su casa en Seongnam.

Según la información de la agencia Yonhap, el cuerpo de Sulli fue encontrado en su casa cerca de Seúl este lunes, a las 3:20 PM, luego de que su mánager se dirigiera al lugar porque ella no le había respondido las llamadas telefónicas durante horas. Los paramédicos arribaron al lugar a las 3:39 PM.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, en el hogar de Sulli no había evidencias de que se hubiera tratado de un crimen.

El nombre real de Sulli es Choi Jin-ri y comenzó su carrera hace una década como integrante del grupo femenino “f(x)”. También se hizo de un lugar en la escena de los espectáculos en Corea del Sur gracias a su participación en dramas de televisión y películas.

La policía se encuentra investigando las causas detrás de la muerte de la joven y hasta ahora la principal teoría habla de un posible suicidio.

Tras su paso por la banda f(x), en 2015 la cantante decidió abandonar la agrupación para enfocarse en su carrera en el mundo de la actuación.

En el medio del K-Pop, donde las intérpretes suelen cuidar cada aspecto de su imagen pública, Sulli era conocida por sus controversias y por su manera franca de hablar.

Sulli estuvo involucrada en polémicas por no usar sostén y publicar imágenes en donde se notaban sus pezones.

La primera de las fotografías la publicó en mayo de 2016 y le trajo severas críticas en las redes sociales.

Y apenas hace unas semanas, uno de los pechos de la cantante se pudo ver por accidente, durante una transmisión en vivo por Instagram.

Sulli era gran amiga de otra estrella del K-Pop, Jonghyun, quien se suicidó a los 27 años, en 2017.

Aunque la búsqueda de un posicionamiento en el mundo de la actuación fue mencionado como la causa oficial de su salida de f(x) también se mencionó que la joven decidió darse un respiro por las críticas que enfrentó en redes sociales.

“Era una de las idols (como son conocidas las estrellas pop en Corea) que decidió vivir su vida de la manera que quería y eso no siempre sentó bien al público general. Para las idols todo es acerca de la apariencia. Todo es monitoreado y ella no lo hacía”, explicó la periodista musical Taylor Glasby a Radio 1 Newsbeat.

La misma Taylor publicó hace unos minutos en su cuenta de Twitter un mensaje dedicado a la fallecida intérprete:

“Sulli, se extrañará tu audacia, el que no te importara, tu humor travieso, tu seguridad, tu vitalidad que ayudó a hacer a f(x) una verdadera leyenda. Las sombras te atraparon y así nunca debería ser”.

Aunque había continuado también con su carreraen la música, con colaboraciones con otros intérpretes, en 2017 dijo que era la actuación la labor que ella veía para toda su vida.

“Pienso últimamente que podría ser una actriz por el resto de mi vida. He estado pensando que me va muy bien ‘este lugar’. Solía pensar que no”, explicó a la revista “Grazia”.

Su manera de ser tan abierta también quedó en evidencia cuando habló de su fobia social y su trastorno de pánico, en el teaser de su reality Jinri Store.

“Fobia social, trastorno de pánico... lo he tenido desde que era muy joven. Hubo veces en que gente cercana, algunos de mis amigos cercanos me dejaron. La gente me lastimó, así que todo lo demás se vino abajo. No sentía que tuviera a nadie de mi lado o alguien que pudiera entenderme. Por eso me desmoroné por completo”.