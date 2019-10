Tras la difusión de sus fotos íntimas, Luciano Castro rompió el silencio

Hace 10 días, la viralización de unas fotos íntimas de Luciano Castro generó todo tipo de comentarios, bromas y memes. Sin embargo, fue su mujer, Sabrina Rojas, quien decidió salir a dar la cara a pedir respeto y explicar que para ellos se trataba de una situación muy incómoda y dolorosa.

"Quiero decir porque estoy yo acá y no Luciano", contó la actriz en Intrusos. "Nosotros somos un equipo y a mí me resulta más fácil estar acá y hablar del tema. Las fotos no son mías pero soy parte y me pega. (...) Nos expuso como familia, pero seguimos haciendo nuestra vida igual (...). Mis hijos no están enterados de nada, no los salpicó, por ahora. Él va a salir mucho más ileso que cualquiera. Está dolido por cómo nos expuso a nosotros, a sus hijos y a mí, no por la mirada del otro, porque a él eso no le importa", destacó.

Ahora, fue Castro quien decidió romper el silencio. Y, aunque hizo unas declaraciones muy escuetas, sí dejó en claro que para su familia, el hecho de que alguien haya filtrado imágenes tan privadas suyas es un tema sumamente delicado y doloroso.