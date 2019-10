El Nobel de Economía fue para Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su trabajo para aliviar la pobreza

La Academia Sueca otorgó este lunes el premio Nobel de Economía a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, investigadores destacados por su trabajo pionero para “aliviar la pobreza”.

Según destacaron los organizadores, estos economistas han introducido nuevos enfoques para obtener respuestas confiables sobre cuáles son las mejores formas de combatir la pobreza, dividiendo el tema en cuestiones más puntuales: “Han mostrado que los enfoques más reducidos y precisos son usualmente mejor respondidos con experimentos diseñados cuidadosamente entre las personas más afectadas”.



En la década de los ’90, el estadounidense Kremer (Universidad de Harvard) demostró el potencial de este enfoque con un trabajo de campo en escuelas de Kenia, que logró notables mejoras en los resultados. Posteriormente, Banerjee y Duflo (ambos del MIT, y casados desde el 2015) realizaron estudios similares en otros ámbitos y países, a veces en asociación con Kremer. “Sus métodos experimentales de investigación ahora dominan el campo de economía de desarrollo”, indicó la Academia.

