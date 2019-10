Las canciones de Cacho Castaña en videos

Cacho Castaña, que falleció hoy a los 77 años en el Sanatorio de Los Arcos, donde se encontraba internado desde el 28 de septiembre a raíz de una complicación en su estado de salud, fue uno de los cantantes más populares de la Argentina. Su carrera incluye 50 discos editados con más de 600 canciones grabadas.

Algunas de ellas, como “Para vivir un gran amor”, “Naranjo en flor”, “Cacho de Buenos Aires” y “Café la humedad”, forman parte de la cultura argentina. Empezó a estudiar música a los seis años. Talentoso y precoz, a los 13 dio sus primeros pasos como profesor de piano y comenzó a participar en orquestas de tango. “Con pantalones cortos debuté tocando el piano en la orquesta típica de Espósito y seguí tocando toda mi vida”, contaba con humor.

Aquellos comienzos se vieron influenciados por la música y el estilo de Elvis Presley, según confesó el propio Cacho: “Él nos llenó la cabeza de humo a todos: empezamos a bailar y mover la pelvis”. Por el arte dejó atrás su segunda pasión: el fútbol. Reconocido hincha de San Lorenzo y de gran habilidad con la pelota en los pies, llegó a jugar en la cuarta división del club de Boedo.

Cuando le preguntaban sobre sus secretos como compositor, aseguraba que “es medio mágico el hecho de escribir un tango o una canción”. En ese sentido, en una ocasión indicó: “Yo firmo el tema, pero no sé de quién es a la hora de la verdad. Tengo un secundario tibio y no soy un gran lector. Entonces, me nutrí más de la calle, de las cosas que pasaban a mi alrededor. De mis experiencias… Le escribí a las cosas que admiro de la vida. Qué linda que es esta vida, qué bronca da morirse. Y traté de documentar cosas que me pasaban”.

Entre sus tangos conmueven los que escribió para homenajear a otros colegas, como “Garganta con arena”, en honor al Polaco Goyeneche; “Tita de Buenos Aires”, para Tita Merello; y “La gata Varela”, dedicado a Adriana Varela. En una entrevista reconstruyeron la forma en la que nació ese tango. “Cacho me llama por teléfono un sábado a la noche, y me dice: ‘¿Te puedo componer un tango? Es más, ya te lo compuse. Es más, te lo voy a cantar a capella’. Cuando me lo canta por teléfono, casi me muero. Era redondo, una radiografía extraordinaria”, recordó Varela.

Además de la música, también participó en numerosas películas como El mundo es de los jóvenes, El cabo Tijereta, Los éxitos del amor, La carpa del amor, La playa del amor, La discoteca del amor, Ritmo, amor y primavera, Abierto día y Noche, y Felicidades, entre otras.

