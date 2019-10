El recuerdo más emotivo de Susana Giménez sobre Cacho Castaña

“Estoy triste. Es una cosa que se esperaba. Yo ahora estoy en Uruguay. Sabía que estaba por pasar. No sabía si ir porque hace varios días que estaba muy mal”. Desde su casa de Punta del Este, y conmovida por la noticia de la muerte de Cacho Castaña, Susana Giménez recordó al músico con quien tuvo primero una relación amorosa que luego se convirtió en una gran amistad.

“Había hablado con Mariana hace unos días y me dijo que era un milagro que le había arrancado el riñón y que estaba con esperanza. Le habían hecho diálisis y ahí había arrancado. Estaba totalmente conectado, tenía una traqueotomía, en la nariz tenía oxígeno, en los brazos tambiénà Así no es vida, yo creo que ahora está mucho más feliz y mucho más tranquilo”, consideró la conductora este martes en una entrevista telefónica con Intrusos.

Por su parte, destacó el rol de Marina Rosenthal, la mujer del músico y quien estuvo a su lado hasta último momento: “Tuvo mucha suerte de tener a Marina en los últimos años de su vida, porque lo cuidó como nadie, con todo el amor del mundo, con una paciencia. Yo le decía que tenía suerte de tener ese ángel al lado suyo... Marina nunca lo dejó solo un minuto. Había que hacer muchas cosas, sobre todo al principio con el tanque de oxigeno. Me acuerdo que íbamos a escucharlo cantar en su boliche y se podía sacar el oxigeno por una hora. Él era un toro, yo le decía a Marina cómo no afloja. Era una cosa muy fuerte. Ella me dijo: ‘No quiero que lo veas, quiero que tengas una imagen linda de él’. Él estaba muy mal. Eso fue lo último que hablé con ella”.

“Es un final horrible para un grande. Cacho era un poeta, un grande de verdad y cuanto más lejos este de la tierra, más lo vamos a recordar. En toda la obra que dejó, nos va a parecer más grande por la distancia. No era solo un cantante, a veces lo escucho y me hace llorar”, continuó la conductora y agregó que el próximo domingo le rendirá un homenaje especial en su programa de Telefe.

Por su parte, le habló a los jóvenes y lamentó la adicción que Cacho Castaña había tenido por el cigarrillo. “Luchó contra todas las cosas que él provocó. Eso hay que decirlo, los chicos tienen que saber que no fumen porque es letal fumar de esa manera. No hay que hacer cosas horrorosas porque a la larga lo pagás. Los últimos años fueron horrorosos”, recordó sobre las últimas internaciones del músico que estaba en el Sanatorio de Los Arcos en el barrio de Palermo.

También recordó sus épocas de pareja y aseguró que la canción “Para vivir” se la dedicó a ella. “La escribió en una noche en el jardín de mi casa con una guitarra y esa misma madrugada la terminó”, continuó.

"Tengo mil sensaciones, pero tengo recuerdos fabulosos. La vida es tan rara, da tantas vueltas. Es genial a pesar de las cosas dolorosas, concluyó Susana Giménez.

FUENTE: INFOABE