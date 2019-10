Newell’s aumenta un 300% las entradas para ver a Maradona

Newell’s Old Boys aumentó un 300 por ciento el precio de la entrada popular no socios para el partido que su equipo jugará el martes 29 de octubre contra Gimnasia de La Plata, dirigido por Diego Armando Maradona, por la fecha 11 de la Superliga, según publicó hoy el club del Parque Independencia de Rosario en su página oficial.

La entrada a la tribuna popular para los no socios, que en el último partido de local, que Newell’s empató sin goles con Banfield, costaba 500 pesos contra el Gimnasia de Diego valdrá el triple: 1.500 pesos.

A su vez, el boleto para los no socios a la tribuna Vieja Amelia cuesta 2.000 pesos.

En tanto, la entrada para no socios a la platea superior este, que contra Banfield salía 900 pesos ahora contra Gimnasia cuesta 2.500 pesos, con un incremento del 278 por ciento.

Los boletos para el partido de Newell’s y Gimnasia son vendidos por internet en la página BoleteriaVip.com y al costo del ticket hay que sumarle 100 pesos por la tarjeta magnética para ingresar al estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia.

En cambio, los dirigentes de Newell’s mantuvieron los valores de las entradas para los socios, que volverán a pagar 400 pesos en la platea superior este, 550 en la platea inferior este, 150 en la tribuna oficial y 700 en la platea Gerardo Martino.