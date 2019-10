Compartieron la niñez y la juventud, hoy con 80 años se reúnen a revivir sus historias: son el “Grupo de los exypefianos”

Nacieron en el mismo pueblo, fueron compañeros de la primaria y el secundario, en algunos casos de la universidad y también de trabajo durante décadas en el Yacimiento Norte de YPF.

Tras la privatización de la empresa estatal en los 90, el destino los separó por algún tiempo. Muchos tuvieron que emigrar y sortear más de una dificultad. Sin embargo, el cariño y tantas historias compartidas pesaron más. Son “sobrevivientes” y desbordan de ganas de verse.

En los últimos años, las redes sociales facilitaron que se pusieran nuevamente en contacto y hace casi un lustro que se reúnen todos los meses a compartir un tiempo y un espacio, en el que pasado y presente se funden en risas, anécdotas y buenos momentos. Se denominan el “Grupo de los exypefianos”. Son unos 40 jubilados, de entre 75 y 80 años, que disfrutan de cada encuentro con el entusiasmo de los adolescentes. Todos son oriundos del norte salteño, especialmente de Campamento Vespucio, pero que hoy viven en diferentes puntos de la provincia.

El último fin de semana, el tradicional “asadito” lo hicieron en Campo Quijano. Hubo asistencia perfecta. “Somos gente grande, que nos une la amistad. En cada encuentro retrocedemos 50 años y recordamos nuestra historia, nuestra infancia en Vespucio, los años de colegio y en nuestra querido YPF”, contó José Luis Molina, uno de los gestores del grupo.

Molina, con temor a olvidarse de algún nombre, mencionó a parte de los habitué de las ya tradicionales juntadas: “El ‘Negro’ Ontiveros es el espíritu de los encuentros y no faltan amigos como ‘Chucho’ Palacios, Los hermanos González, ‘Colorín’ Gómez, ‘Chichi’ Fonteñe, Jorge Medina, los Hermanos Robles, entre tantos otros. Nuestras familias no solo que entienden la importancia de estos encuentros, sino que nos apoyan y nos estimulan a seguir adelante”.

Los exypefianos resaltaron: “Solo hablamos de cosas positivas. Nos divertimos mucho. Queremos seguir haciendo crecer el grupo, y los que lamentablemente hoy no están físicamente, están siempre presentes en nuestro corazón y en nuestras charlas”.