Interpelan a Edesay al Enresp por facturas elevadas

El senador Pablo González solicitó que hoy jueves se hagan presentes las autoridades de Edesa y el Ente Regulador de los Servicios Públicos para que den explicaciones ante los senadores sobre los exorbitantes montos que se les cobra a los vecinos.

"Hay vecinos que hoy en día no cuentan con esos servicios básicos, dado que no les alcanza el dinero para pagarlos. Muchos de ellos hacen planes de pago pero a la segunda cuota se les cae, porque no lo pueden sostener. Por lo tanto hice esta manifestación pidiendo que comparezcan ante el senado los responsables de esta situación, pedido que fue aprobado por unanimidad", informó González.

"Se están violando derechos constitucionales, como garantizar la prestación de los servicios básicos y, muy por el contrario, en Salta se está atentando contra la integridad de las familias y de la sociedad", sostuvo el legislador.

González criticó al Ente Regulador de los Servicios Públicos, que en su página oficial colgó publicaciones promocionando subsidios para instituciones benéficas, para pacientes electrodependientes o simplemente para vecinos carentes de recursos, "pero sabemos que no funciona este servicio como corresponde", expresó.

"Es una triste realidad que no solo afecta a las familias que viven en barrios humildes o asentamientos, sino también a la clase media y familias del centro de la ciudad. Se hace imposible pagar tantos ítems que figuran en las boletas y no sabemos a qué corresponden. En Formosa, citó como ejemplo, la factura de luz de una familia tipo por el mes de septiembre fue de solo $217, lo digo con boleta en mano. Existen muchos in terrogantes", concluyó.

Servicio básico impagable

Por otra parte, Edgardo Argüello, desde la Secretaría de Abordaje Territorial del Municipio de Orán, afirmó que “es una pena ver la crisis que pasa la gente, marcada por el encarecimiento en las tarifas de servicios públicos, y se acercan al municipio pidiendo ayuda para pagar las boletas de luz y de agua”.

El funcionario detalló que siendo servicios básicos esenciales para la población, hay casos de extrema necesidad, por ejemplo, por razones de salud. La Municipalidad hace lo que puede, sobre todo orientando para la gestión del subsidio ante en Ente Regulador de los Servicios Públicos.