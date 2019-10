Central Norte despejó todas las dudas para recibir a Boca Unidos

Convencimiento y definición. Ezequiel Medrán no tiene dudas en Central Norte, probó, le gustó y definió el once titular que enfrentará a Boca Unidos de Corrientes, uno de los líderes de la zona A, mañana en el Gigante del Norte, a partir de las 21.30.

La propuesta de trabajó y planificación del técnico azabache no tuvo inconvenientes, al menos, es lo que ratificó ayer en cancha de Gimnasia y Tiro, donde cuervo trabajó e hizo un reconocimiento del campo de juego. Allí, Medrán confirmó lo que plasmó en el primer ensayo futbolístico que dispuso el miércoles pasado en el Martearena, esto significa que volverán al equipo Federico Rodríguez, Joaquín Iturrieta y Fabricio Reyes, un variante por línea.

La jornada de trabajo fue muy productiva para el técnico de Central Norte, quien al finalizar los entrenamientos tuvo un extensa y amena charla con D’Angelo, Cosaro, Rodríguez y Young, referentes del plantel azabache.

El cuervo, urgido de una victoria y sobre todo de local, tendrá una complicada parada con Boca Unidos, uno de los líderes de la zona A y candidato a luchar el ascenso.

“Será muy difícil, pero estamos tranquilos esperando el partido, tomando los últimos detalles de como nos puede venir a jugar y no olvidarnos que nosotros también somos peligrosos, hacer nuestro juego que no llevó a sacar puntos”, dijo Joaquín Iturrieta, una de las apuestas del técnico, en la previa del duelo frente a los correntinos.

Central Norte, abrumado por dos derrotas consecutivas, la última de local, intentará superar el mal momento y volver al triunfo. “Se nos viene negando la victoria, esperemos que esta sea la ocasión y nos quedamos con los tres puntos en casa”, expresó el volante central azabache y agregó: “la suerte no nos acompañó los últimos partidos, generamos y la pelota pasaba por al lado del palo y la sacaba un defensor, pero lo importante es que estamos creando situaciones”.

Iturrieta recuperará la titularidad tras estar ausentes los dos últimos partidos (Güemes y DEPRO), justamente con los equipos que perdió el cuervo. “Se sufre mucho estando afuera, los nervios son mayores pero siempre apoyando porque estamos todos en esta”, destacó el volante.

Por último, “Itu”, como se lo conoce en la intimidad, analizó: “Sabemos que Boca Unidos se armó muy bien, tiene jugadores de experiencia y larga trayectoria, pero en la cancha somos once contra once, los nombres quedan de lado y nosotros vamos a salir a ganar”, dijo el ex Gimnasia.

Por otra parte, hoy arranca la venta de entradas para socios en la sede del club, de 13 a 20. La popular tendrá un valor de $200, jubilados $150, damas y menores $100.