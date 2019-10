Rondina: "A River le hacés cinco goles y aún así no sabés si le ganás"

El director técnico de Arsenal, Sergio Rondina, aseguró que "a River le hacés cinco goles y aún así no sabés si le ganás", tras empatar este vioernes por la noche con el equipo de Núñez, 3 a 3 en Sarandí, por la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



"Para ganarle a River tenés que jugar al ciento por ciento. Hoy lo hicimos al 95%, nos faltó ese cinco por ciento y ahí River nos empató", se lamentó el entrenador del conjunto del Viaducto.



"A River le hacés cinco goles y aún así no sabés si le ganás", enfatizó el DT, en referencia a las dos veces que su equipo tuvo una ventaja de dos goles ante el "Millonario" (2-0 y 3-1).



Rondina consideró que el empate resultó "injusto", porque fue su equipo el que tuvo más chances de desnivelar; aunque admitió que no supo "aprovechar los espacios que dejó River en defensa cuando se adelantó en busca del empate".



Finalmente, agradeció los elogios que recibe el juego de Arsenal de parte de los hinchas y la prensa. "Me pone muy contento por los muchachos, que vienen de categorías del ascenso y hoy cumplen el sueño de jugar contra los grandes y hacerlo muy bien".