La detección temprana de las dolencias reumatológicas es la clave

Hoy concluye en Salta el 52 Congreso Argentino de Reumatología en el Centro de Convenciones de Limache. Esta semana profesionales recibieron formaciones específicas y contaron con un espacio destinado a la presentación gráfica de los casos.

En diálogo con El Tribuno, Alejandra Babini, expresidenta del Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), destacó que junto a los profesionales de todo el país se viene trabajando en la detección temprana de las enfermedades. Marcó "la necesidad de intervenir y no de ser expectantes".

Además, consideró que se debe trabajar en la remisión de las enfermedades y llegar a la inflamación cero.

La profesional destacó que, a nivel nacional, a partir de los 60 para adelante un 20 por ciento de la población sufre de dolencias movimiento, mientras que el resto de las afecciones son las que se conocen como inmunomediadas. "La inmunidad se desregula por algunos factores como la genética predisponente y factores como el trabaquismo", expresó Babini.

La médica destacó que salvo la espondilitis anquilosante, que es más frecuente en varones, en el resto llevan "las de perder las mujeres".

Género

"Claramente el género y la preponderancia de estrógenos son los elementos que más juegan en esta situación; lo hormonal impacta en lo inmunológico. En un momento, nos favorece durante un embarazo, pero después no nos va tan bien en algunas cosas", expresó.

La enfermedad inmunomediada más frecuente es la artritis reumatoidea, que además puede darse en la niñez.

"Es fundamental erradicar la idea de que estas enfermedades son parte de la vida de los adultos mayores. Hoy se puede ver niños con artritis", expresó Babini.

La profesional recordó que la artritis reumatoidea idiopática puede estar presente en niños desde el primer año de edad, por lo que es necesaria la atención alerta de los pediatras para que se derive el paciente a una reumatólogo pediatra y luego al de adultos.

La presencia de una o dos articulaciones inflamadas que duelen, sin razón aparente, por más de seis semanas, son un signo de alarma que requiere de la atención y el estudio médico.

"El diagnóstico temprano y precoz es el que permite ser efectivo con las medicaciones. Es importante advertir que no es normal tener las articulaciones inflamadas más de un mes y medio", expresó la especialista. Agregó que en el caso de la artritis reumatoidea se presentan después de los 40 y en un número importante en los 20, mientras que el lupus se presenta entre los 20 y los 30.

En cuanto a la medicación actual, Babini destacó que hubo una revolución, no solo para la artritis reumatoidea sino también en lupus. Se llegó a una etapa en que los profesionales de la salud aprendieron a utilizar los que se denominan remedios modificadores de la enfermedad que son clásicos y sintéticos, mientras que desde hace más de 15 años ya se usan los biológicos, y las pequeñas moléculas que son medicamentos de alta complejidad y dirigidos, con los que se logra controlar la enfermedad y llegar a la inflamación cero.

Atenciones a distancia

Babini señaló que las mujeres suelen presentar las dolencias reumotoideas en el posparto o en la menopausia. "Lo importante es que si el paciente siente dolores y presenta inflamaciones en sus articulaciones debe reclamar la asistencia de reumatólogo", agregó.

La detección de estas dolencias también tiene que ver con la disponibilidad médica. En la actualidad en algunos puntos del país no hay reumatólogos por que lo que se está trabajando con los médicos clínicos y en particular con la telemedicina. Esta tecnología es un método de atención, que si bien no reemplaza a una asistencia en consultorio, si sirve para consultas o resoluciones de urgencia. Las personas que tengan dudas sobre su estado de salud, podrán asistir hasta hoy al mediodía al Centro de Convenciones al sector de organizaciones de pacientes, donde pueden solicitar asistencia y recomendaciones médicas de profesionales en Salta.

En la web

La SAR también cuenta con una página web o a la página www.reumaquiensos.org.ar que presenta un mapa interactivo del país, donde muestra a los profesionales disponibles en cada ciudad.

Para la realización de este encuentro se realizó un relevamiento de las necesidades de los profesionales y los requerimiento que se presentan durante las practicas y atención de los pacientes. Pensando en esto es que se organizó una agenda de actividades con la presencia de profesionales internacionales que dictaron simposios de actualización. Además, expusieron especialistas nacionales, hubo presentaciones orales de investigaciones de reumatología y talleres con practicas de estudio para las 16 enfermedades que asiste la reumatología como densitometrías, ecografías y análisis de radiografías.