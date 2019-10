Encontró su camioneta robada adquirida con papeles "nuevos"

El ingeniero en construcciones Walter Palavecino denunció que tras esperar un año que la Justicia secuestre una camioneta de su propiedad sin ninguna respuesta, fortuitamente dio con ella en la vía pública, instando a la policía y a la fiscalía actuantes a secuestrar el vehículo.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el actual poseedor dijo que la compró en una concesionaria, y exhibió papales y una transferencia aparentemente legal realizada en un registro público del automotor.

"Hace más de un año que vengo reclamando la restitución de mi camioneta marca Chevrolet S10, que fue retirada desde un taller mecánico, dijo ayer el ingeniero Walter Gustavo Palavecino. Ahora que la encuentro la burocracia judicial ni siquiera quiere secuestrarla y menos investigar cómo un vehículo robado puede circular con papeles aparentemente legitimados. Ya no sé qué hacer ni a quién recurrir. La camioneta tenía un pedido de secuestro, que según la policía no le fue comunicado desde la Justicia al Registro Nacional de Propiedad Automotor. Ahora, yo tengo el título el 08 firmado por el primer propietarios, todos los papeles que avalan la propiedad sobre el vehículo, incluso la revisión técnica y me doy con que una banda de inimputables o intocables salteños fabricaron papeles nuevos para maquillar un robo. Es decir te roban una camioneta, le hacen papeles nuevos, la transfieren y nadie va preso".

"Lo peor es que siendo propietario debes salir a buscar lo que te robaron, aportar las pruebas y todo a tu cargo, si encuentras el bien, bueno, tenés otro problema. Personalmente ya aporté todo, incluso el lugar donde se encuentra mi camioneta, espero que la orden de secuestro emitida en 2018 sea ejecutada y al menos se saque de circulación el vehículo hasta tanto se dilucide cómo fabricaron nuevos papeles y quiénes intervinieron en el robo y la posterior transferencia, que se realizó un año después de la denuncia realizada por el robo de la camioneta marca Chevrolet".

"En mi caso no solo fui despojado de mi vehículo, sino que estuve reclamando por él durante más de un año. Creo que es necesario un poco más de transparencia en la acción de la fiscalía actuante, ya que ante la denuncia existente sobre la propiedad del vehículo, los antecedentes penales de la sustracción y la exhibición de los títulos que tengo sobre el bien, y que ya estaban asentados en el expediente que se abrió en abril de 2018, al menos debieron hacer secuestrado el vehículo hasta tanto se dirima la cuestión de fondo, es decir la propiedad. Eso entiendo yo que debió ocurrir, pero no fue así".

"Y ahora puede que la camioneta vuelva a desaparecer. Por esa razón es que públicamente exhibo mi descontento con la acción de la Justicia. No acuso al actual tenedor de nada, pero esa persona puede decir cómo llegó a adquirir el vehículo y quienes realizaron los papeles "nuevos", porque no sé sí son apócrifos, falsificados o directamente existe una lugar donde se fabrican nuevos títulos, nuevos 08 y otros instrumentos legales que son necesarios para hacer la transferencia de un automotor".

"Espero que den lugar a lo que reclamo. Es una oportunidad única de los investigadores de la división de robo automotor de la Brigada de Investigaciones para darle un golpe de gracia a la mafia que blanquea los autos robados y que circulan "legales' al tener una documentación nueva que los avala". El ingeniero Palavecino dijo que halló su camioneta de manera fortuita en Solares de Ortiz, en la zona de San Luis.