Marocco: “Hay que elaborar un ideario de reforma política y consensuarlo”

Antonio Marocco es empresario de medios y exministro de Gobierno de la actual administración provincial. Hoy acompaña a Gustavo Sáenz en la fórmula que intenta ganar la gobernación en estas elecciones provinciales. Días antes de las PASO visitó El Tribuno para realizar un Facebook Live. Durante la entrevista, el precandidato a vicegobernador se mostró a favor de la reforma constitucional y de limitar a dos mandatos los cargos electivos.

El lunes el Indec dio a conocer el índice de pobreza nacional que es del 35,4% y en la provincia la pobreza alcanza al 41,8% de los salteños. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Es dolorosa la pregunta pero hay que responderla. El país retrocedió sin dudas, retrocedió su desarrollo económico y empieza a aparecer aquello que hasta las propias corporaciones económicas venían señalando como desaciertos en la política económica; lo que señalaban las pymes. El abandono de las provincias con el recorte de políticas aceptadas coercitivamente cuando firmaron un pacto fiscal que era absolutamente desventajoso... ¿Cómo le podemos explicar al ciudadano salteño cómo se expresa esto? Hoy (por ayer) en la suba del colectivo, ya cuesta 24 pesos. ¿Y quién firmó esto? Alguien que nos dijo que íbamos a estar mejor, que no había subsidios, y después vos ves lo que fueron las Leliq, las Lebac y los intereses. Hoy las tasas no sé a cuánto llegan pero la semana pasada marcaban el 82%, no hay país viable, no hay país posible. La mejor estadística es la cara de la gente, la tristeza que hay y la preocupación. Entonces, vos ves los índices y decís, sí claro, ahí está el índice, es por eso que yo me quedé siempre con la cara de la gente.

¿Cómo se hace para reactivar la provincia y lograr esa ansiada industrialización?

Únicamente articulando políticas con el Gobierno nacional. El desarrollo va a ir de la mano de las políticas propuestas desde acá, con un gran acompañamiento de la política nacional. Las vías de comunicación son imposibles hacerlas si no hay una articulación con la Nación. El desarrollo de lo que pueda significar el Bermejo como nuestra posibilidad de cambiar la matriz productiva en la provincia, pero sin el Gobierno nacional es imposible. Parar la sangría de nuestras exportaciones que son el 76% en materia prima, si le agregamos la energía llegamos casi al 80. Entonces, en esa propuesta que está haciendo Gustavo Sáenz de ver la mejor manera de articular estas políticas, de poder generar empleo. Ahí me llamó la atención, cuando un intendente del norte me dijo: No quiero mirar al Mercado Central de Buenos Aires, quiero mirar para Yacuiba, para Tarija, quiero mirar a Bolivia, quiero mirar a Brasil y esto es importante. Hay un cambio de actitud en estos últimos tiempos.

Salta tiene un nivel alto de empleo en negro y desempleo. ¿Cree que la región puede ser una solución a ese tema?

La región es una salida. La recuperación y la posibilidad del Norte Grande, incluido lo regional con articulación de políticas de lo que puede ser el Mercosur y Chile, Salta tiene un potencial increíble.

¿En cuánto tiempo se sale de esta crisis?

Es bastante complicado, van a ser momentos muy duros. Y como creo que el Gobierno que viene va a tener un sesgo federal y va a saber aceptar la decisión que tome el pueblo de Salta en la política, creo que vamos a poder articular planes que tengan que ver con el desarrollo y con el federalismo y no con esta concentración que estamos padeciendo todas las provincias. Si hacemos esa mirada con el Norte Grande y con los países limítrofes, tenemos muchas posibilidades en dos años de poder tener un camino que Salta empiece a mostrar lo que puede dar, saber dónde está lo importante. Hay un lugar en Salta que se llama Cafayate. Ahí, lo que se produce, se elabora y se exporta y ¿por qué en otros lugares no? Yo siempre les pregunto a los cafayateños, ¿por qué no han hecho coñac? Y una vez uno me contestó y me dijo: Porque eso necesita mucho añejamiento y los argentinos somos medio rápidos para las cosas. Pero lo que quiero decir es que Cafayate es un ejemplo a seguir porque ahí han dado peleas. ¿Por qué nosotros en Güemes no hacemos ron, habanos? Es toda una apuesta, hay países que viven de eso. Hay que tener un plan productivo, hay que tener una herramienta financiera que apoye eso y el Estado no está provisto de esto. Hoy hay que volver a recuperar hacia dónde dirigir las inversiones que pueda hacer el privado con el Estado articulando y apoyando, como hicimos con el turismo y la hotelería.

Ya se habla de una reforma constituciónal y de limitar los mandatos. ¿Qué opinión tiene?

Soy reformista. Primero hay que elaborar un ideario de reforma política, consensuarlo y a partir de ahí llamar a una reforma de la Constitución. Yo soy partidario de algunas cosas más, por ejemplo los cargos ejecutivos, poner 8 años de vida como la enmienda americana. Con dos mandatos un gobernador está muy bien y después le puede servir mucho a la provincia. Yo siempre digo que los gobernadores deben ser nuestros organizadores, ser los diplomáticos que necesita la provincia para abrirse al mundo.

