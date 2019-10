Inauguraron obras del parque fotovoltáico más grande de Latinoamérica en la Puna jujeña

Jujuy inauguró las primeras obras del parque solar Cauchari, el más grande de Latinoamérica y más alto de la Tierra ubicado en la Puna jujeña, que le inyectará 300 Mw al sistema interconectado nacional.



"Vamos a seguir ampliando Cauchari para que en los próximos diez años Jujuy genere 3 Gigawats (Gw) de energía y seamos la provincia que más produce pero que también más aporta en el cuidado del planeta", expresó el gobernador Gerardo Morales.



La finalización de la obra civil y terminación mecánica de las plantas fotovoltaicas Cauchari II y III, se corresponden a dos de las tres plantas que componen el proyecto, mientras que Cauchari I registra un avance del 60% y será inaugurada a fines de octubre.



A partir de hoy se iniciaron las pruebas de sistemas en las primeras plantas antes de inyectar energía al sistema interconectado nacional, en principio a partir de enero de 2020.



A través de una videoconferencia, el presidente Mauricio Macri afirmó que con la terminación de las líneas "se podrá alimentar de energía a más de 160 mil hogares de argentinos" y sostuvo que Cauchari "es sólo el comienzo de lo que los jujeños le van a dar al país".



En ese sentido, señaló que el cambio de la matriz energética forma parte de una política federal que "va a permitir generar trabajo y oportunidades de progreso en la nueva etapa que encararemos a partir del 10 de diciembre".



El proyecto en total demandó la instalación de 1,2 millones de paneles solares en unas 800 hectáreas y el trabajo de alrededor de 1.200 personas, más de la mitad de ellas pobladores de comunidades originarias de la zona.



"Vean toda la inversión que hay acá y se darán cuenta de que sí se puede", le dijo Morales a Macri durante el diálogo, en relación a la obra que ejecutan la contratistas Power China, Shanghai Electric y Talesun Energy.



Para poder realizar el proyecto, el gobierno jujeño accedió a un préstamo del Eximbank por US$ 331,5 millones a una tasa de 3% de interés, que significó el 85% de la inversión total, mientras que el porcentaje restante lo consiguió a través de la colocación de un bono verde en la Bolsa de Nueva York por US$ 210 millones.



"Fuimos a un endeudamiento para un proyecto productivo que se pagará con la generación de la energía", expresó Morales y aseguró que "en 15 años nos va a dar una facturación de US$ 900 millones".



El próximo desafío será encarar la ampliación del parque solar de Cauchari a 500 Mw de potencia, obra que estará a cargo de las mismas empresas chinas con las cuales se firmó un acuerdo el año pasado.