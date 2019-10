Central Norte rompió todos los pronósticos

Central Norte rompió con todos los pronósticos posibles. Ni el más optimista pensó o se imaginó que el equipo de Ezequiel Medrán derrotaría a Boca Unidos de Corrientes por 6 a 2 y sobre todo en un contexto tan complicado.

Hay que retroceder algunos años para recordar la última vez que el cuervo goleó en un Federal A: el 24 de octubre del 2012, Central Norte se impuso frente San Jorge de Tucumán por 8 a 0, en el estadio Martearena.

En esa oportunidad, bajo la conducción de Hubert Piozzi, el cuervo disfrutó de una tarde histórica, con tres tantos de Germán Weiner, dos Ezo Noir, uno de Sergio Oga, de Matías Manzano y Martín Chiaraviglio.

Después de 7 años, Central Norte volvió a saborear un triunfo de esa envergadura, claro, en un contexto totalmente diferente porque el equipo de barrio norte llegaba goleado y muy necesitado de cosechar una victoria en casa.

Así como años atrás el “Eléctrico” Weiner tuvo una tarde histórica, Ronaldo Martínez experimentó lo mismo, en la noche memorable el viernes en el Gigante del Norte.

El paraguayo, ahora máximo goleador del equipo azabache, marcó por triplicado en la victoria frente a los correntinos.

Martínez, uno de los jugadores más considerados por Medrán, no atravesaba un buen momento y estaba en deuda como delantero, solo había marcado en la quinta fecha frente a Güemes en Santiago del Estero, partido que terminó en derrota por 2 a 1.

Todo lo que se le negó a Martínez en las seis fechas que fue titular -solo estuvo ausente en la tercera jornada-, lo encontró con Boca Unidos.

Ronaldo estuvo intratable, encontró la lucidez mental que tuvo ausente en otras oportunidades, para distinguir toda su categoría.

El nuevo goleador de Central Norte disfrutó de su primer “Hat trick” y de ser prácticamente un desconocido en el Federal A, pasó a ocupar el segundo lugar en la tabla de goleadores del certamen.

La confianza de Ezequiel Medrán para con Ronaldo Martínez le permitió al delantero brillar y ayudar a su equipo a salir de la incómoda situación que atravesaba, cayendo en la tabla y sin poder ganar en Salta. El atacante paraguayo, como todo el equipo, no se guardó nada y eso le pasó factura ya que terminó el partido con una sobrecarga muscular y dejó abrió un signo de interrogación para enfrentar a Chaco For Ever en la próxima fecha.