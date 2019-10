“Chi puede”, el pastor coreano que se transformó en el candidato sorpresa en Bolivia

“Chi puede” y sus propuestas basadas en la Biblia, han convertido al pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, en la sorpresa de las elecciones en Bolivia. Lo novedoso no es solo la doble nacionalidad del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sino la forma en la que acaba de irrumpir en la política boliviana y los antecedentes con los que se presenta, lo que lo hacen ya ser considerado por algunos analistas bolivianos como el “outsider” de la campaña.

“Es difícil ser categórico respecto a que si Chi califica como outsider. Si se toma en cuenta la definición de que él es un profesional que no pertenece a la sociedad política y decide participar en la política sí lo es. Resulta una incógnita cómo responderá en el escenario electoral actual. Hay que ver el encuadre de su propuesta política, su relato, su historia que nos tiene que contar. Posee un gran currículum profesional, pero tiene un bajísimo índice de notoriedad. Pocas personas lo conocen y debe empezar de abajo. Su ventaja es ser muy diferente a los demás y eso le puede favorecer. Es un reto en los menos de dos meses que faltan, está cuesta arriba para conseguir el objetivo, pero no es imposible. Depende de su planteamiento de campaña, su relato, pero el perfil de outsider lo tiene”, explicó José Luis Gálvez, analista político y director de la empresa encuestadora Mori Bolivia.

Llama la atención

Si se habla de llamar la atención, Chi lo ha conseguido con la curiosa forma de presentarse en los afiches y por la disputa interna que ha precedido su nombramiento, sobre todo con la diputada Norma Piérola, del PDC, que lo acusó de comprar la candidatura con un pago de 100.000 dólares. "Chi puede", es el slogan de la campaña de este aspirante a la Presidencia de Bolivia, que se presenta como "El doctor que sanará las heridas de Bolivia". En su biografía detalla que es "hijo de un nominado al premio Nobel de La Paz", atiende como médico gratuitamente cada año a 200.000 pacientes mediante un hospital móvil, creó la Universidad Cristiana de Bolivia y la clínica Ucebol, además de ser fundador de alrededor de 70 iglesias presbiterianas en el país.

"Nunca estuve en la política nacional, pero siempre con el liderazgo de la iglesia Presbiteriana y líder de ella en Corea y a nivel internacional. He apoyado recientemente al PDC a partir de mi relación con Jaime Paz. Su renuncia dejó el espacio vacío y he decidido participar porque mi agrupación ciudadana tiene muchas coincidencias con este partido".

Acusaciones

Sobre las acusaciones de Norma Piérola, aclaró que dio aportes para logística, pero alejados del monto de 100.000 dólares. "Ella es opositora desde que compitió y perdió la candidatura ante Jaime Paz. Ahora hubo mucha pugna interna, pero la estamos subsanando", dijo.

Se define ideológicamente como un "capitalista cristiano"que cree en el libre mercado. "He visto que Bolivia estaba entrando a un inminente comunismo con la promulgación el año pasado del Código Penal y derogar a costa del sacrificio y las movilizaciones de los ciudadanos. No podemos callarnos, menos como cristianos", afirmó.

Anque ve "humanamente difícil"ganar las elecciones presidenciales de octubre, asegura que "Dios puede tener misericordia con Bolivia" y hacer que alcance el poder con el ruego de los creyentes. "Siento que tengo el llamado de Dios para este propósito".

Es consciente de las limitaciones y desventajas que tiene ante la estructura de Evo Morales y otros candidatos opositores. Menciona como una de sus principales dificultades el fraccionamiento interno del PDC, por lo que su tarea es lograr la unidad, para lo que sacará a "los que no sirven" y trabajará con los que sirven. "Queremos una Bolivia con un gobierno facilitador y un pueblo emprendedor. El gobierno debe dar protección jurídica y el país puede prosperar con los emprendedores privados y aprovechar los recursos naturales que hay.

La "ventaja" de ser coreano

Chi Hyun Chun nació en Corea del Sur, pero vive en Bolivia desde niño. Cree que tener doble nacionalidad lo hace diferente a los otros candidatos y es una ventaja. "Vengo de nacer en Corea y es una ventaja. Hay 52 millones de coreanos que están a la expectativa de que Bolivia prospere junto a nuestro liderazgo. No aprovecharlo sería tonto. Corea es un país que supo pasar del puesto 225 al 10 en la economía del mundo, sin ninguna gota de petróleo, con 36 años de esclavitud y tres año y media de guerra, en un entorno de comunistas como Rusia y China. Es el esfuerzo de la gente que quiso superarse. Hay que valorar esa mente de civismo. Si lo aplicamos en Bolivia, además de recursos naturales, podemos llegar cerca del primer mundo en mi gestión".

“Pido oración y que Dios nos dé en Bolivia la oportunidad de que la biblia vuelva a Palacio de Gobierno y que retorne la educación cristiana. No necesito vivir de la política y he entrado por un llamado de Dios, por el pedido de la Iglesia de Cristo, por los cívicos cristianos y porque veo que Bolivia me necesita”.

Desarrollar el turismo, proteger el medio ambiente y evitar que hayan diferencias entre el campo y la ciudad son algunas de sus propuestas. "Cada uno de nosotros pone dinero para la campaña y haremos trabajo hormiga con la prensa. Los bolivianos ya no se venden por un plato de lenteja. La gente busca una nueva imagen, nuevas motivaciones y Bolivia merece tener relaciones internacionales con las potencias. Vamos a superar las malas relaciones y hacer del país un centro comercial de Sudamérica, como es Panamá", sostuvo .

Su familia

Chi Hyun Chung es padre de cuatro hijos, tiene tres hermanos y su esposa es coreana. Egresó como médico de la universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y se especializó como cirujano. También cursó maestrías en gerencia y salud, en educación superior y obtuvo un doctorado en teología en EEUU. Tiene certificados en alta gerencia, en marketing y en finanzas. Recibió un doctor honoris causa por una investigación de pie diabético y otro en politología y educación.

No es el único candidato cristiano evangélico. También el postulante a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, se ha declarado creyente, mientras que su compañero de binomio Humberto Peinado es pastor evangélico. En la campaña electoral este partido ha apelado a la creencia para exponer su programa.

El Partido Demócrata Cristiano fue fundado el 6 de febrero de 1954. Participó del gobierno de René Barrientos y de Hugo Banzer. En 1989 llevó a la vicepresidencia de Bolivia a Luis Ossio Sanjinés.

Fuente: Infobae