La región noroeste registró la inflación núcleo más alta de país con un 6,8%

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) marcó que la inflación núcleo más alta se registró en la región Noroeste y fue del 6,8%, superando en un punto a la inflación general, que fue del 5,8% en este territorio.

Esto sin duda genera una luz de alerta porque la inflación "core", como también suele llamarsele, es, según el Indec, la que no abarca ni los precios regulados (luz, agua, gas, salud, transporte, teléfono, correo, educación, cigarrillos) ni los estacionales (frutas, verduras, ropa, turismo).

Es tan fundamental este índice porque la núcleo mide el ritmo al que suben los precios del 70% de la canasta del IPC, por lo que afecta directamente al bolsillo de los que menos tienen.

Pero también hay otro dato para destacar, la inflación "core" en la región noroeste fue la más alta que se registró a nivel país, golpeando de lleno a una de las zonas más pobres del país. En el resto de las regiones geográficas la inflación núcleo fue: Patagonia, 5,7%; GBA, 6,3%; Cuyo, 6,4%; Noreste, 6,6% y Pampeana, 6,7%.

El nivel de pobreza medido en términos de ingresos económicos en Salta llegó a su pico más alto desde que el nuevo Indec empezó a medir ese indicador en 2016. De acuerdo con el estudio que publicó el organismo nacional de estadística y censos el 30 de septiembre con referencia al primer semestre de este año, en la capital salteña y municipios colindantes al 41,8% de la población no le alcanza el dinero para satisfacer sus necesidades básicas.

Como paradoja, la región noroeste registró la inflación estacional y regulada más baja del país. Los precios que dependen de la estacionalidad aumentaron 6,4% en esta zona. El GBA registró el índice más elevado con 10,4%. Los precios regulados subieron un 2,7%, siendo Noreste la región que más incremento tuvo, con un 3,9%.

Por qué suben

¿Por qué a nosotros nos sube más? Fue la pregunta que se le hizo al economista y asesor financiero Lucas Dapena. El especialista advirtió que existen múltiples razones que explican cuáles podrían ser los motivos por el cual la inflación núcleo es más alta por estos lugares.

"Hay tres razones que considero que son las más lógicas y más simples. La primera es porque tenemos poca oferta de productos. A diferencia de los grandes centros urbanos, el NOA tiene una menor oferta de productos y al tener una menor oferta obviamente hay menos competencia. La segunda está relacionada con los costos en los fletes. A los productos que se comercializan hay que sumarle los costos del flete, que en la zona centro del país no los tienen. Además, hay que tener en cuenta que esos costos también tienen inflación", comentó el economista Dapena.

La tercera razón que expresó el consultor financiero radica en que en la regiones más alejadas a los centros urbanos hay más intermediarios. "Es decir, acá hay mayoristas, minoristas, despensas. Entonces, dentro de la cadena de comercialización hay más capas de intermediación", destacó.

Atacar

Según consideró Lucas Dapena, la inflación núcleo es la inflación que el Gobierno nacional tiene que intentar bajar porque está más allá de los vaivenes estacionales. "Es por eso que el Gobierno se puso como objetivo atacarla.

Álvaro Pérez, contador especialista en finanza y director de la consultora Finex, afirmó que la inflación núcleo ayuda a entender como está funcionando la dinámica de precios sin esos productos que tienen que ver con la estacionalidad y con los que están regulados, como por ejemplo las tarifas.

"La inflación no solo perjudica a los que menos tienen, porque es el peor impuesto de todos, sino que también perjudica a las economías regionales, que son los perdedores número uno. A eso lo ves si lo relacionás con nuestros indicadores muy extremos de pobreza, donde ya superamos el 41% de pobres", remarcó Álvaro Pérez.

Dólar e inflación

"El dólar siempre va a afectar la inflación, más en países como los nuestros, por eso desde el Gobierno están tan preocupados por el precio del dólar. El Gobierno nacional, después de las PASO, puso dos cuestiones: el precio del dólar y no perder dólares. Con el precio del dólar busca que no se le dispare la inflación. No son objetivos fáciles, porque necesitás confianza", comentó Dapena.

El especialista explicó que el precio del dólar siempre afecta la inflación, pero a diferencia de lo que ocurre en Argentina, en países que tienen economías más consolidadas solamente afectan a los productos que están atados al comercio internacional.

"Si hay una devaluación en Brasil solamente te van a subir los precios a los cuales les afecta el precio internacional, pero nunca te va a subir el costo de una habitación de hotel. A diferencia de acá, que todos salen a protegerse y suben por las dudas. Ahora puede haber subas especulativas, subas para protegerse", finalizó.