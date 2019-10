Pichetto: “Hay que evaluar por qué (Cristina) persiste en conductas negativas para el proceso democrático”

El senador nacional y candidato a vicepresidente de la Nación del frente Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, estuvo en Salta en el marco de la campaña por las elecciones generales en las que, además, en la provincia se elegirán senadores y diputados nacionales. El compañero de fórmula de Mauricio Macri reiteró el apoyo para los candidatos locales Juan Carlos Romero, Gladys Moisés, Miguel Nanni y Virginia Cornejo, durante un acto político que tuvo lugar en el hotel Alejandro I.

Previamente, en diálogo con El Tribuno, aseguró que lograrán revertir el resultado adverso de las PASO para forzar una segunda vuelta

Tienen por delante una tarea que parece titánica, revertir el resultado de las PASO para forzar un balotaje. ¿Por qué creen que pueden lograrlo?

Yo creo que es posible. La gente tiene una energía realmente impresionante que desborda y que llena las plazas del país. El Presidente ha recorrido la Argentina con una presencia multitudinaria en cada lugar donde estuvo. Acá mismo, en Salta, tuvo una convocatoria impresionante. Y la gente va voluntariamente, nadie la lleva. Va porque quiere apoyar esta propuesta. Creo que es otra elección, sinceramente no creo que esta elección del 27 de octubre tenga nada que ver con la primaria. Va a haber otro resultado y va a haber seguramente un escenario de segunda vuelta. No tengo dudas.

¿Usted cree que este nuevo escenario tiene que ver con esta actitud del Presidente de recorrer las ciudades con la marcha del “Sí, se puede”?

Salir a la calle y estar en contacto con la gente ha sido fundamental.

¿Y qué cree entonces que faltó antes y que ocasionó el resultado que tuvieron en agosto?

Yo creo que pudo haber algo de subestimación del proceso de la primaria. En algunos lugares nos faltó fiscalización. Tal vez alguna cuestión ligada al malestar en determinados sectores por la economía. El Presidente ha tomado algunas medidas para alivianar la situación de los trabajadores y las va a mantener pese a la demanda de los gobernadores, esas medidas han venido para quedarse, no tienen un tiempo. Y hay otras que está proponiéndoles a los argentinos.

¿Cuáles serían?

Fundamentalmente está proponiendo la continuidad de un conjunto de valores que tienen que ver con la libertad, con la independencia del Poder Judicial, con haber tenido una política energética sólida que ha reconstruido la posibilidad de tener gas, petróleo, energía de distintos tipos, la mayoría limpias en base al sol y el viento. Creo que es otro proyecto de país, inserto en el mundo, con un capitalismo sólido que empieza a crecer en determinadas actividades. Se recuperó la ganadería y reaparece la industria frigorífica en la Argentina con generación de empleo de calidad en frigoríficos. Yo creo que este es el rumbo, el camino.

Además creo que hay mucha preocupación de los ciudadanos argentinos respecto a expresiones de dirigentes de la oposición que dicen, en algunos casos, disparates, como la reforma de la Constitución propuesta por (Raúl) Zaffaroni, o la reforma agraria y la ocupación de viviendas vacías por parte de (Juan) Grabois, de las organizaciones piqueteras; o la Conadep de los periodistas para investigar a estos trabajadores. Estas cosas son perturbadoras e inquietantes y no tienen el rechazo expreso y categórico del candidato a presidente ni de la candidata a vicepresidenta del Frente con Todos, y son temas que están en el tablero de la evaluación de los ciudadanos.

Recién mencionó a la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos. ¿Por qué cree que estuvo ausente en el primer debate y no acompañó a Alberto Fernández como hicieron los otros candidatos y que además casi no participe en la campaña?

Me parece que es una intención de correrse, de que la sociedad no la vea, que mire únicamente a Alberto Fernández. Además, es interesante que tampoco hay una interpelación muy fuerte de los medios y de la prensa para que ella conteste o dé reportajes. No da entrevistas, no va a debates, no va a la televisión. Define un perfil complejo. En una sociedad democrática el deber de un candidato es mostrarse, hablar con los medios, comunicar, decir su pensamiento.

Aquí vemos que hay una candidata a la que tampoco le interesa acompañar a su compañero de fórmula a los debates. En Santa Fe yo acompañé a Mauricio Macri, también estuvo Juan Manuel Urtubey, también el vice de Gómez Centurión, el de Del Caño... estábamos todos. La única ausente era ella, la expresidenta. Estos son datos que creo que también tienen que tener un marco de análisis y de valoración por parte de los ciudadanos: hay que evaluar por qué persiste en conductas negativas para el proceso democrático, o por qué hay negativa a hablar con medios de comunicación independientes.

¿Hacia dónde iría la Argentina económicamente, que es lo que a la gente le interesa hoy, si Macri lograra revertir el resultado de las PASO y fuera reelecto?

Iría a la consolidación de un proyecto económico de crecimiento, de generación de empleo, de integración al mundo en las exportaciones, que significan trabajo argentino; porque sin exportaciones no se puede generar desarrollo interno y trabajo. Va a una Argentina integrada con Brasil en el Mercosur, al acuerdo con la comunidad europea, a nuevos mercados como Vietnam, Canadá, Australia... Por ahí es el camino. La potencia que tiene la Argentina en materia agropecuaria, la agregación de valor, la recuperación del mercado de la carne en el mundo, donde Argentina era un exportador de carne muy potente y vuelve a serlo después los diez años del kirchnerismo, donde habíamos perdido el lugar que teníamos y habíamos sido superados en materia de exportaciones de carne por Uruguay, que es un país mucho más chico.

Y en un escenario donde Alberto Fernández gana la elección ¿Adónde cree que va la Argentina?

Me preocupan algunas posiciones en materia internacional que pueden dejar a la Argentina aislada. No hay condena a Venezuela, sostener que Venezuela tiene que resolver sus problemas solo, que no es una dictadura me parece una respuesta muy ambigua. Creo que hoy los países más importantes del mundo están abandonando a esa dictadura y eso tiene indudablemente efectos económicos porque, y en este punto hay que ser muy claros y categóricos, a Brasil le preocupa la posición de Alberto Fernández en esa materia.