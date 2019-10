Fernández, tras el debate: "La transición debe ser tranquila, pierde Macri y asume otro"

Tras el debate que enfrentó a los seis candidatos a la presidencia y en el que se vivió un fuerte cruce entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, el candidato del Frente de Todos habló con la prensa sobre su impresión el encuentro: "No le asigné mucha importancia, como tampoco lo hice con el de Santa Fe", criticó y agregó: "Ojalá le sirva a la gente de algo".

Sobre el escenario posible post elecciones el candidato del Frente de Todos reclamó: "Espero que Macri no se vuelva a enojar y que no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dolar", dijo, dando por sentado su triunfo y en referencia a la acusación del líder kirchnerista hacia Macri por la fluctuación de la moneda luego de las elecciones. Además, Fernández aseguró que realizó una denuncia penal.

Fernandez negó el encuentro posterior al debate con el actual presidente en el que Macri lo llamó "inmoral" y se mostró sorprendido. Sin embargo, cuestionó: "No está en condiciones de llamarme inmoral Macri".

Consultado por la situación de tensión vivida en la región, Fernández comparó las políticas de Ecuador, y Chile con la situación argentina: "Son políticas de la misma lógica y en algún momento la gente se siente mal, porque el ajuste siempre lo hacen los mismos".

Tras las marchas multitudinarias Si Se Puede, Fernández comparó las marchas con los actos de campaña de su partido en donde "también hay mucha gente que los sigue" y afirmó: "No nos sorprendió la cantidad de gente, Macri ya es historia".

Fuente: La Nación