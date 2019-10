Inacción municipal convierte a San Lorenzo en más insegura

Por un baldío abandonado, delincuentes ingresaron a la casa de una pareja y se robaron dos cajas fuertes y dos armas. El hecho causó preocupación no solo por la inseguridad sino también por la desidia de las autoridades municipales.

Pasadas las 21.20 del viernes, un vecino (se resguarda su identidad por cuestiones de seguridad) ingresó a su propiedad por un sector secundario, en la zona del lavadero, y se dio con que la puerta estaba sin llave y una de las ventanas abierta. "¿Quién anda ahí", gritó con mucha angustia. "Me dio miedo y salí", relató ayer a este medio.

El hombre llamó al Sistema de Emergencias 911 y le pidieron que no entrara a la propiedad. Cuando llegaron los efectivos ingresaron y al subir a la habitación encontraron toda la ropa y otras pertenencias dadas vueltas y tiradas.

Por pedido de los uniformados, esperaron a que el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) se presentara para levantar las huellas y otras pruebas. La familia aún no pudo determinar el valor de los bienes que les robaron, pero mantiene una fuerte preocupación

En la caja fuerte de la mujer había joyas, mientras que en la del marido, cinco relojes, y unos 1.300 dólares. Los malvivientes se alzaron también con una billetera con otros 1.200 dólares.

El hombre víctima del robo denunció que se llevaron, además, dos armas que estaban debidamente registradas: una pistola calibre 22 y una carabina calibre 22, que estaba en un estuche especial.

Les llamó la atención que no se robaran el televisor, computadoras y otros electrodomésticos. Los dueños se ausentaron de la casa entre las 16 y las 21 del viernes. En ese rango horario se produjo el delito.

El problema

Un sector de la vivienda tiene un cerco de alambre, colinda con un baldío que está en total abandono y sin ninguna protección. Es por eso que los vecinos cuestionan la inacción de la intendencia, a cargo de Ernesto "Kila" Gonza. Los ladrones ingresaron por ese terreno y rompieron el alambrado.

"Siempre estuvo descuidado el baldío, nadie multa. La Municipalidad no puede dejar eso así", cuestionó el hombre afectado. En la zona tampoco hay buena iluminación, por lo que San Lorenzo se convierte en un lugar cada vez más inseguro.

En la zona tampoco hay cámaras de videovigilancia. Los afectados destacaron el trabajo de la Policía, pero remarcan que si el municipio sigue sin una política activa estos hechos volverán a ocurrir.

"El municipio no está presente en el cuidado y no exige a los dueños de los baldíos que los tengan en condiciones", manifestó el vecino. "No es el único, por cuadra se puede encontrar uno o dos", lamentó.

El terreno por donde ingresaron los delincuentes está sobre calle Dorrego, y está lleno de malezas y escombros.

Otro caso similar en julio

El 31 de julio un joven fue detenido por romper el alambre de una vivienda en San Lorenzo. En el hecho participó un menor. La Policía los descubrió cuando intentaban esconder entre las malezas una mesa y dos baquetas que habían robado. El afectado fue un turista de Buenos Aires.