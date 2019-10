“Queremos una optimización de los recursos del hospital” ™

Es cirujano y hace 35 años que trabaja en el hospital San Bernardo, lugar que considera su segunda casa. “Tengo una vida aquí. Siento que tengo la capacidad para buscar la excelencia en la atención”, aseguró César Leaños, quien es uno de los candidatos a la gerencia del nosocomio en las elecciones que se realizarán este viernes 25.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

La principal propuesta del grupo que formamos es trabajar sobre la base del respeto a la institución y a las personas, incluso a los otros candidatos. No vamos a entrar en acusaciones, en defenestrar e insultar a los otros. Somos un grupo que nos basamos en el respeto y la honestidad. Esa es la base fundamental. No tenemos nombre de lista, somos un grupo de trabajo de compañeros que elegimos un proyecto que se llama optimización en el uso de recursos del hospital. También queremos recuperar el hospital y trabajar sobre la base de la optimización de los recursos, tanto edilicio como logísticos y humanos. Queremos consenso, no imponer nada a nadie. Quemos consenso en normativas, horarios, forma de atención y pedido de estudio.

Cuando habla de optimizar los recursos, ¿a qué se refiere?

Cuando uno mira el hospital desde afuera ve los parasoles de las ventanas rotos, las veredas rotas. Adentro, los baños están hacinados, lamentablemente los azulejos se están cayendo. Esto tiene que ser una prioridad. Además faltan insumo en el quirófano, medicamentos en la guardia. Me pregunto: ¿será que es mucha la demanda o será que no gestionamos como corresponde? El desafío es gestionar eso.

Sabemos claramente que las prioridades son la terapia, los quirófanos, la guardia y por supuesto jerarquizar los servicios, tenemos en mente crear una oficina de proyectos y gestión de la calidad.

¿Qué opinión tiene sobre la autogestión y qué cambios realizaría?

En el gerenciamiento tienen que tirar todos para el mismo lado, no solo para que el hospital funcione. Hay que tener en cuenta la cartera de servicios de todas las otras instituciones hospitalarias que tienen un rol protagónico. Si el hospital Del Milagro tiene su perfil es lo infeccioso, que trabaje con lo infeccioso y que en el San Bernardo no tengamos que seguir atendiendo neumonías y tuberculosis.

Sería ideal que el Oñativia, que trabaja muy bien con cosas de metabolismo y nutrición, que se dedique a eso y nosotros no tengamos que ver cosas de su sector. También que en el interior, Tartagal y Orán, que vean bien los niveles de complejidad (de sus hospitales) para evitar derivaciones. Hay que armar un equipo de trabajo para coordinar la tarea entre todos.

Hoy sucede que el 100 por ciento de las urgencia en trauma desembocan en el San Bernardo, salvo que vayan a una clínica privada. Además hay que corregir que los cirujanos del interior te manden pacientes sin estudios para ser operados, cuando saben que los estudios son necesarios. Eso hace que el paciente venga al vicio. Es triste ver a la gente amontonada en los pasillos de la guardia, en el hall. Son detalles que hacen a la calidad de vida de las personas.

¿Qué propone para evitar la pre carización de los trabajadores?

Hay un tema con el gerenciamiento y vamos a hacer una evaluación, como tipo auditoria o un tipo de evaluación de la necesidad de personal. Hay necesidades logísticas. Cuál es la necesidad real del personal, donde hay de más o de menos. Tenemos que evaluar las necesidades para poder mejorar en esos aspectos.

También tengo la convicción y ganas de resolver las diferencias. A los (trabajadores) que piden formación continua, que se les pueda dar esto. De esta forma promocionaremos las capacitaciones y así los trabajadores podrán ascender teniendo en cuenta la labor que realizan.