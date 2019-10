"Beccacece seguirá en el cargo aunque pierda ante Lanús"

El secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, afirmó este martes que el entrenador, Sebastián Beccacece, “seguirá en el cargo aunque pierda” el viernes contra Lanús, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Aunque pierda el viernes no vamos a tomar ninguna decisión porque Sebastián Beccacece tiene contrato con nosotros hasta el año que viene”, aseguró el directivo, en medio de los rumores de una posible salida del director técnico ante los malos resultados.

“Yo veo al plantel y al cuerpo técnico muy unidos. Es mentira lo que dijeron en un diario sobre una reunión con Hugo Moyano para hablar sobre el técnico”, comentó acerca de un supuesto cónclave con el presidente.

Independiente suma trece puntos, está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales y lleva cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

“El partido contra Lanús es el partido más importante que tiene Independiente de acá a fin de año. Si pierde sería una frustración muy grande”, sentenció en una nota con La Visera.

Independiente se enfrentará el viernes a Lanús, desde las 17.45, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario y por TyC Sports.

Para dicho partido, Beccacece planea dos variantes en el once inicial que cayó el pasado sábado con Argentinos Juniors (1 a 0) y las entradas serán de los volantes Nicolás Domingo y Gastón Togni por Lucas Romero y Pablo Pérez, respectivamente.

En consecuencia, el posible once es Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva; Togni, Domingo Andrés Roa; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios.