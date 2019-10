David Leiva: “Gustavo Sáenz es un hombre de bien”

A poco más de 48 horas para las elecciones generales del domingo que determinarán quién será el próximo presidente de los argentinos y a semanas de las elecciones en Salta David Leiva, candidato a intendente por el Frente de Todos, dialogó con la prensa y se refirió a la campaña violenta que a nivel general se vive en la provincia y dijo que “no suma, pero por sobre todo no hace bien a la política”.

“Le apunto a la no violencia hay que bajar los decibeles he planteado mis respetos a Gustavo Sáenz lo conozco desde hace muchos años, hoy no compartimos un espacio pero no me sumo a la violencia que puede generarse, no es lo mío”, manifestó Leiva y agregó que “Gustavo es un hombre de bien”.

El candidato a intendente dijo que es mejor mirar hacia adelante y que eso deben hacer los políticos. “Hay que trasladar proyectos para hacer una mejor ciudad y una mejor provincia, allí es donde me van a encontrar al menos a mí. Yo busco la adhesión de la gente‘, sentenció David Leiva.

Por su parte el intendente capitalino, Gustavo Sáenz se refirió también a los hechos de violencia y dijo que acudirá a la Justicia para defenderse de las agresiones que sufre a través de internet. “En ningún momento hablé mal de nadie porque prefiero hablar de lo que hago y lo que tengo pensado hacer y sería bueno que del otro lado también tengan la misma actitud”, sentenció.