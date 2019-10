Urtubey: “Irte con las escuelas abiertas los fines de semana para que niños coman es un drama”

A horas de las elecciones que lo tienen como candidato a vicepresidente de la Nación por Consenso Federal, acompañando a Roberto Lavagna, el gobernador Juan Manuel Urtubey respondió las preguntas de El Tribuno. ¿Volvería a ser gobernador? ¿Aceptaría ser parte del próximo Gobierno nacional? ¿Definió su voto para el 10 de noviembre?, ¿Usa el avión de la Provincia para la campaña? A todo contestó sin rodeos y abordó además otros temas.

¿Con qué expectativas espera la elección del domingo en un escenario donde parece que Alberto Fernández será el presidente?

Yo trato de ser prudente. La Argentina es muy volátil y frágil en términos de institucionalidad y eso hace que a veces cambie de posiciones con cierta velocidad. Es cierto que aparece como favorito Alberto Fernández en la elección, pero nosotros construimos Consenso Federal con la expectativa de encontrar un canal de expresión para muchos argentinos que creen que la continuidad del actual Gobierno no es beneficiosa para el país y no quieren volver al kirchnerismo. Somos conscientes de que somos un espacio nuevo frente a una polarización que yo llamaría sociedad perfecta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, porque así como hace cuatro años la expresidenta hizo todo lo necesario para que gane Macri, hoy Macri hace todo lo necesario para que gane Cristina.

¿Por qué cree que no se pudo romper la polarización entre kirchnerismo y macrismo?

Claramente nos faltó tiempo y volumen. No jugamos solos, los otros hicieron las cosas bien, nosotros tal vez no y los resultados los hemos visto en agosto. Pero más de dos millones de argentinos confiaron en nosotros y tenemos la expectativa de que este domingo sean aún más. Yo milito por ideas, si en el medio me toca ocupar un cargo como me pasó en la Provincia, buenísimo. Y si no, no pasa nada, porque yo lo que estoy buscando es que a la Argentina le vaya bien.

¿Esto significa que si le ofrecieran algún cargo en el próximo Gobierno nacional evaluaría la posibilidad de sumarse?

No, no me interesa para nada. A lo que me refería es a que la gente te vote o no. La mejor ayuda que le podemos dar a la Argentina desde nuestro lugar es colaborar a que al nuevo gobierno, si no somos nosotros, le vaya bien. Vamos a plantear nuestras propuestas, si logramos convencer al Gobierno de turno, en buena hora.

¿Cómo ve las posibilidades de los candidatos locales de Consenso Federal?

Nosotros queremos que haya legisladores en varias provincias. Particularmente en mi caso, yo quiero que tengamos legisladores de Salta representando a nuestro espacio político porque queremos una mirada federal que esté despojada de grandes bloques.

La concentración de poder no es buena, entonces, que quien gane lo haga con todo el poder y mayorías propias en las cámaras no es bueno para Argentina. Perdemos la posibilidad de tener equilibrio.

¿Cómo cree que será el escenario político post Juan Manuel Urtubey en Salta?

A mi me pasó una situación difícil. Yo estoy terminando un gobierno de 12 años y la economía argentina solamente creció durante los primeros cuatro años de mi mandato; durante los siguientes seis se estancó y en los últimos dos, cayó. Lamentablemente las herramientas de política económica no son provinciales, son nacionales. O sea, la política monetaria, cambiaria, fiscal, financiera, el Banco Central, toda la estructura económica del país se resuelve en Buenos Aires, no en las provincias. Por lo tanto, cuando el Gobierno devalúa, te pone abajo de la línea de la pobreza a doscientos mil salteños más; cuando apuesta a la especulación financiera, cierran las pymes y queda gente sin trabajo. Yo espero que el próximo gobierno tenga suerte en términos de contexto nacional y le toque una Argentina que crezca y pueda consolidar un gran gobierno y le pueda ir muy bien a Salta.

¿Qué pasó para que en Salta no mejoren los índices de pobreza?

No pueden mejorar porque la que determina quién es pobre y quién no es pobre es la política económica. Entonces, si en la devaluación te ponen la inflación al 50% y te devalúan la moneda un 100%, la pobreza crece en las provincias y Salta no es la excepción. Si el Gobierno juega a la especulación financiera y elimina el decreto 814 que te permitía compensar aportes patronales para los empleadores en determinadas zonas de la Argentina, si el Gobierno apunta a la especulación financiera y pone todo en las Leliqs y vos tenés una pyme y no podés acceder al crédito, obviamente, cae el empleo. Entonces, este es el problema que hay que entender: las provincias tenemos que trabajar en salud, seguridad, educación, justicia y las variables que nosotros manejamos con servicios propios y tratar de ayudar a acelerar procesos, como en turismo, que se hizo un gran trabajo. Pero frente a las variables de la política nacional uno lo que tiene que hacer es tratar de que salga lo mejor posible. Lamentablemente las cosas en el país salieron muy mal.

¿Con qué Salta se encontrará el próximo gobernador?

Con una Salta en un contexto de una Argentina con alto nivel de desempleo, con serios problemas de pobreza y con un modelo económico atado a la especulación financiera de acuerdo a lo dictado por el Fondo Monetario. Ahora bien, puertas adentro, con una provincia fiscalmente equilibrada, que tiene mucha menos deuda que la que tenía cuando yo llegué, que representaba un 73% de los ingresos anuales, que tampoco es muchísimo. Pero hoy está mucho mejor, en el orden del 45% respecto de los ingresos anuales. Para que nos demos una idea, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que hay un tope de un 15% de los gastos anuales para pagar capital e intereses; en Salta representa el 6%, está muy por abajo. Por eso, la provincia de Salta está equilibrada, ordenada.

¿Cómo marcha la implementación del Plan Alimentario Salteño? Irte del Gobierno con gente que te agradece porque abrís las escuelas el sábado y domingo para que los chicos vayan a comer es un drama. Pero lamentablemente en el contexto que nos deja el Gobierno nacional, lo tengo que hacer.

En estos días surgió un informe sobre el uso de los aviones de la Provincia para la campaña y la explicación fue que se usa en actividades oficiales. ¿Coinciden ambas cosas?

Hay una forma de comprobarlo. Que me expliquen cómo se acumulan 700.000 millas en Aerolíneas Plus a nombre mío. Es porque uso el avión oficial solo para actividades oficiales. Para campaña ando en vuelo de línea, vuelo en low cost y la gente de Salta lo sabe porque me encuentra en el aeropuerto. Hay una mirada porteña desde donde cuestionan que se viaja a Buenos Aires en avión, pero es la manera de hacerlo para optimizar los tiempos, para eso están los aviones oficiales además de para los vuelos sanitarios.

También hablan de algunas coincidencias en algunas actividades mías, políticas, con viajes de la Provincia. Con la Cámara del Turismo de Salta hicimos promociones en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Misiones, lugares donde promocionamos la provincia y firmamos convenios con las autoridades de esas provincias y, obviamente, ya que estoy ahí, voy a visitar a los dirigentes y participar de alguna actividad, pero es al revés. No es que voy para hacer campaña.

¿Volvería a postularse para gobernador en el futuro o seguirá trabajando para ser presidente?

Yo soy un agradecido del pueblo de Salta, pero creo que cumplí una etapa.

Tras las PASO surgieron críticas al voto electrónico del sector que perdió la elección. ¿Usted todavía cree que es el sistema que debe prevalecer para elegir autoridades?

Sí. Volver al viejo modelo de la boleta en medio del bolsón alimentario, de la boleta sábana, lo plantean aquellos que se benefician de este sistema y se cuelgan de la boleta de otros. Entonces, lo que planteo es: discutamos un sistema electoral que le sirva a la gente, no que le sirva a los políticos y al poder. Hoy este sistema electoral es el que ha permitido que tengamos una provincia en donde alguien con un partido político nuevo, casi inexistente, puede ganar una elección. Por ejemplo, Consenso Federal a nivel nacional, con sistema de Boleta Única Electrónica, yo no sé si Lavagna no es presidente. Es el dirigente con mejor imagen, pero andá a La Matanza, a las 9 de la mañana del día de la elección, y ya no quedan más boletas porque te las robaron a todas porque no tenés fiscales. Esa es la vieja política que la Boleta Única Electrónica reemplazó en Salta.

¿Tiene definido su voto para el 10 de noviembre?

Sí, lo tengo definido pero no lo voy a decir para no influir.

¿Qué mensaje deja a los salteños?

Yo lo único que les pido a los salteños es que votemos en positivo. No vayamos a votar en contra de alguien, porque estamos enojados. Ya nos pasó a los argentinos hacer eso y después nos va mal. Yo planteo junto a Lavagna una propuesta que lo que busca es ser superadora de las confrontaciones y las peleas. Pero lo más importante que tengo para decir es: muchas gracias. Muchas gracias por tanto apoyo, tanto tiempo, y mi compromiso de por vida de seguir ayudando a Salta en todo lo que pueda.