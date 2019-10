Alfaro mantiene su idea de irse a fin de año y Tevez no entrenó

Gustavo Alfaro mantiene su decisión de no seguir en el club después de que finalice su contrato, el 31 de diciembre, mientras el "xeneize" busca volver a meterse en ritmo futbolístico con la rutina de entrenamientos, en la que este viernes no estuvo Carlos Tevez por padecer una molestia muscular.

Entre quienes buscan que Alfaro siga como entrenador de Boca está el director deportivo, Nicolás Burdisso, siempre y cuando el oficialismo gane las elecciones del 8 de diciembre.

En ese contexto, la posible continuidad de Alfaro también dependerá de los resultados que obtenga Boca en los seis partidos que quedan de la primera parte de la Superliga, y en forma especial de la relación que el plantel mantenga con el entrenador y el desempeño del equipo en la cancha.

Burdisso insiste ante la dirigencia que aún encabeza Daniel Angelici, quien dejará de ser presidente el 8 de diciembre, que los números del técnico son buenos: dirigió 44 partidos de los cuales gano 25, empato 14 y perdió 5, con 62 goles a favor y 23 en contra.

Pero también es consciente Burdisso que la nueva eliminación ante River en la Copa Libertadores hace olvidar las estadísticas y que es muy difícil de levantar la gestión del DT ante otra frustración copera.

Se sabe que las otras tres listas que se presentarían al escrutinio a desarrollarse el 8 de diciembre no tendrán en cuenta al actual entrenador, y no se sabe aún si le respetarán el contrato a Nicolas Burdisso, que vence recién a fines de 2020.

En la parte futbolística, Boca practicó por la mañana en el predio de Casa Amarilla, sin la presencia de Tevez ni de Franco Soldano, quienes estuvieron en kinesiología.

Tevez sigue con una molestia en el músculo sóleo derecho y el ex Unión de Santa Fe se recupera de una sobrecarga en el aductor derecho.

Ambos futbolistas se realizaron estudios y todavía no se sabe si sus lesiones revisten alguna gravedad. Por ahora, siguen sin entrenarse y estarían en duda para el partido ante Lanús, el jueves 31 a las 21.20 en la "Fortaleza" granate.