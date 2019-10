Jorge Faurie: “Que la gente esté en la calle no es en sí malo, el problema es la violencia”

Jorge Marcelo Faurie es desde el 12 de junio de 2017 ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. Anteriormente fue embajador de la República Argentina en Francia y es el segundo funcionarfio que ocupa ese lugar que fue formado Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

¿Cómo es eso de la brisita bolivariana a la que usted hizo referencia?

Creo que estas declaraciones que hizo Maduro en un video y luego Diosdado Cabello es un tema para prestar atención, para estar alertas a partir de los problemas en países de la región como Ecuador y Chile y el muy peculiar cómputo electoral de Bolivia, genera espacios en donde algunos sectores puedan querer generar un elemento adicional al reclamo en sí que tiene en muchos casos su legitimidad pero que se ven alterados por la violencia.

Pero son conflictos de diferente naturaleza: lo de Quito estaba marcado por una lucha de los aborígenes y lo de Chile comenzó por un aumento del pasaje de subte…

Lo de Chile es por una serie de reclamos que se han acumulado, pero siendo ese país con prácticas democráticas muy afiatadas, con canales que existen para canalizar las inquietudes y habiendo existido una admisión de parte del presidente Piñera, no tiene razonabilidad la manifestación de mucha violencia, porque la violencia se ejerce para demostrar que no se escuchó lo que se estaba pidiendo, y eso no es así, lo que hace pensar en qué otro interés existe detrás.

Justamente creo que uno de los problemas que tiene Piñera es que no tiene una dirigencia con la que negociar del otro lado.

Debiera haber interlocutores que sí existen entre los estudiantes y las admisiones de Piñera fueron importantes pero parece que ahora es el reclamo por el reclamo mismo. Que la gente esté en la calle no en sí malo, el problema es la violencia y ahí hay alguien por detrás que la está activando. Y para hacer eso se requiere fuerza y recursos.

“La única forma de resolver el problema de Venezuela es con decisiones transparentes y verificadas”.

¿Cuál es la posición del gobierno argentino respecto al conflicto en Bolivia?

Nosotros queremos que haya una elección hecha con total transparencia y eso lo veníamos acompañando y de golpe el gobierno decide interrumpir el conteo provisional de votos y ahí se generó una situación un poco clara que generó inquietud en los países de la región porque hay un escenario en donde la misión electoral de la OEA sostiene que han visto varias irregularidades y por eso la recomendación sobre la necesidad de que haya un balotaje. A la Argentina le interesa que haya una elección transparente y que eso sea verificado por los organismos independientes.

¿Está articulada la probable injerencia venezolana en los conflictos de Ecuador y Chile?

Es una cosa que tenemos que ir viendo porque no es una cosa que uno sale y lo prueba de alguna manera. Estamos alertas para que situaciones de reclamos legítimos sea entendida, pero que no sea utilizada por otros sectores para crear inestabilidad en el sistema y no sea capitalizada por esos elementos externos.

¿Lo que sucedió en Buenos Aires el lunes pasado frente al consulado de Chile tiene que ver con esa supuesta capitalización?

Había una manifestación pacífica que de golpe se transformó en violenta y que la policía pudo controlar: es todo lo que tengo para decir de ese episodio.

¿Cómo es hoy la relación de la Argentina con el régimen de Maduro?

Nosotros no reconocemos a Maduro sino al presidente encargado, al presidente de la Asamblea, que en la última elección que se hizo en 2015 de acuerdo a la constitución que había dictado Chávez en el 2002, que tuvo verificación internacional y donde participaron todas las fuerzas políticas se tradujo que en la Asamblea haya representación de todas las fuerzas, por lo tanto ese cuerpo es el último que surgió de una elección legítima, porque las posteriores tuvieron irregularidades. Pero la única forma de resolver el conflicto es con elecciones transparentes que tengan verificación internacional ahora si no quiere vivir en democracia se lo seguirá declarando como un dictador.

¿Cómo analiza lo que dijo el presidente Jair Bolsonaro de que si ganara Alberto Fernández sancionaría a la Argentina, eso es posible?

Bolsonaro tiene un estilo de dirigirse diciendo verdades muy gruesas para que sean entendidas por toda la gente. Hay dirigentes que preferirían un dirigente más sutil en sus expresiones. Él lo que está diciendo es que pretende que el Mercosur continúe flexibilizando para adecuarse al comercio que tenemos hoy porque hoy es un espacio económico excesivamente cerrado que nos quita competitividad. Y por eso cuando se analizó cómo iba a ser la apertura del propio gobierno brasileño que proponía una apertura indiscriminada en el diálogo se trató de ver como trabajamos en esto para trabajar sectorialmente ganando mercados a cambio de esa flexibilización.

“Por los incendios en el Amazonas la UE iba a poner 220 millones de dólares y al final mandaron siete”

¿Quedó archivado lo de la moneda común del Mercosur?

Para nada se està trabajando en eso pero hay que armonizar muchos factores para avanzar en eso. Es una discusión que tienen todos los espacios económicos integrados, como lo hizo Europa en su momento.

¿Cómo está hoy el acuerdo con la UE?

Está en la fase de cohesión legal, que es el ejercicio de revisión legal que hace la UE de que todo lo acordado es conteste con la legislación europea y con otros acuerdos que ellos han suscripto con otros países. Eso se terminará alrededor de noviembre y pasa a la traducción a las 23 lenguas de ellos lleva un tiempo y ellos calculan que eso estará listo entre marzo y abril. Luego de eso, va a los cuatro congresos del Mercosur, lo económico y comercial va al parlamento europeo y los otros capítulos van a los congresos de todos los paíse para que lo traten. Y para septiembre se espera que además el Consejo de Europa de todos los presidentes haga la aprobación final y luego es la entrada en vigor que será a partir de 2021.

¿Cree que Francia finalmente accederá?

Francia tiene por un lado una especie de rol en la política ambiental mundial y decidió erigirse en una especie de custodio de la política ambiental y eso lo tomó Macrón como su caballito de batalla de liderazgo internacional. El problema es que los países desarrollados son los más grandes contaminantes que tiene un impacto terrible sobre la huella de carbono que los países chicos no tenemos: la Argentina impacta 0,7 % en la huella de carbono. A los que hay que tocar es a los países desarrollados, sobretodo a todos aquellos que usan mucho carbón para sus actividades industriales. Ellos han dilapidado sus bosques y entonces ahora nos dicen a los países subdesarrollados ‘ustedes cuiden lo que nos queda de carbón, porque nosotros lo necesitamos’ Es razonable pero que nos digan que nos van a dar a cambio para que tengamos la posibilidad de desarrollarnos. Cuando fueron los incendios en el Amazonas, ellos dijeron ‘vamos a poner 220 millones de dólares’ y solamente llegaron 7 millones.