Jockey (S) perdió y jugará el ascenso

Definitivamente no fue una buena temporada para los clubes salteños en el Regional del NOA de rugby. Ayer se consumó el descenso del Jockey Club de Salta al perder en la muerte súbita contra su homónimo tucumano por 24 a 21 en el partido que definía el tercer puesto en cancha de Cardenales.

Solo Universitario de Salta pudo mantener su lugar en la elite del rugby regional dejando al albirrojo y al albo en la división de ascenso para la próxima temporada. Será necesario un replanteo interno en cada club para identificar falencias y desarrollar nuevas virtudes para que el regreso a la zona campeonato del Regional sea lo más pronto posible.

El duelo entre los Jockey de Salta y Tucumán se jugó en la vecina provincia; fue un partido que comenzó dominando el quince cañero, logró sacar una ventaja que daba la idea de un final sin presiones. Sin embargo, el albirrrojo de la rotonda de Limache no se rindió, siguió buscando y tuco su premio a tres minutos del final al ponerse arriba en el marcador por 21 a 18.

El equipo tucumano salió a buscar la igualdad presionados por los segundos que faltaban, pero no se desesperó y tuvo su premio. Llegó a igualar en 21 puntos llevando a que el partido se definiera en un tiempo suplementario de 15 minutos, pero donde el que marcaba primero se quedaba con el triunfo.

Allí apareció la figura del héroe local, Federico Mancilla, con un drop que le dio el triunfo al “local” por 24 a 21. El Jockey Club tucumano jugará el Súper 10 del Regional mientras que el Jockey salteño competirá en la división de ascenso.

Las zonas del 2020

Con la definición de la Liguilla estos serán los equipos que jugarán el Súper 10 - 2020: Universitario (T), Tucumán Lawn Tennis, Natación y Gimnasia, Tucumán Rugby, Los Tarcos, Old Lions (S. del Estero), Huirapuca, Universitario (S), Cardenales y Jockey Club (T). En el ascenso estarán Jockey (S), Gimnasia y Tiro, Tigres, Tiro Federal, Lince, Santiago Lawn Tennis y Aguará Guazú. A este grupo se sumará el campeón de la Liguilla Ascenso 2020.

La U no pudo viajar a Tucumán

El encuentro entre Cardenales y Universitario de Salta para definir al campeón de la Liguila Súper 10 - 2020 se suspendió ya que la delegación salteña no pudo trasladarse hasta Tucumán. Eso fue producto de un corte en la ruta nacional 34 debido al vuelco de un camión de combustible. Por esa razón, el Consejo de la URT definirá qué sucederá con el partido.

Ambos equipos ya habían logrado su clasificación al Súper 10 del año que viene, pero ayer debían definir cuál se quedaba con el campeonato.