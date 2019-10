Lionel Messi y Lautaro Martínez jugarían juntos en el Barcelona 

El rumor se vuelve noticia. Lautaro Martínez está cada vez más cerca de jugar junto con Lionel Messi en el Barcelona. Los medios españoles comenzaron a hablar del tema.

La Pulga juega también un papel fundamental en la negociación, ya que habría sido el consejero de los dirigentes del Barça para contratar al ex-Racing. Y la relación entre ambos creció muchísimo desde que coinciden en la Selección argentina, mientras que la última vez que se encontraron se demostraron el aprecio mutuo cuando intercambiaron camisetas en el último Barcelona-Inter por la Champions League.

Además, en el Barça saben que hay que buscar un reemplazante natural de Luis Suárez, quien ya tiene 32 años. Necesitan sangre joven.

En España se habla de la posibilidad de hacer un truque para concretar la operación. Barcelona estaría dispuesto a ofrecer el chileno Vidal y a Ivan Rakitic como parte de pago. Al Inter no le desagradan ambos jugadores que casi no tienen lugar en el conjunto culé. Pero, por otro lado, los italianos no están convencidos de soltar a su joya, sino todo lo contrario. Por eso ya proponen blindar al delantero.

Su representante, el “Beto” Yaqué, viajó a Milano para negociar un nuevo contrato. La cláusula de rescisión actual de Lautaro es de 110 millones de euros; la idea es incrementar dicho valor y a su vez mejorarle el salario. El Inter pretende subir la cláusula a 200 millones. Eso es lo que Barcelona tendría pagar a fin de año si realmente lo quiere.

De concretarse, también sería una buena noticia para Racing que conserva el 10% de plusvalía en una futura venta.

Mientras las especulaciones crecen, Lautaro Martínez y Lionel Messi volverán a convivir en el seleccionado desde la próxima semana. Es que el nombre de ambos estará en la nueva lista de convocados que hoy dará a conocer Lionel Scaloni.