Padres de brigadistas, indignados por declaraciones en el juicio

Se expresaron ayer en un emotivo homenaje a cinco años de la tragedia de Guachipas.Hoy declaran Víctor Ola Castro y Víctor César Dagún. Roberto Durnelli no hablará.

"Gracias por acompañarnos en este día tan triste y doloroso para nosotros y que nos encuentra en pleno juicio. Lamento muchísimo las declaraciones de los compañeros en contra de los muchachos que ya están muertos, diciendo que ellos son los responsables. Ojalá no les pase a ellos lo que le pasó a nuestros hijos", expresó con indignación Omar Valdez, padre de uno de los cuatro brigadistas mandados a sofocar un voraz incendio en Guachipas el 28 de octubre de 2014, donde murieron calcinados.

Ayer, familiares y seres queridos de los rescatistas caídos se reunieron en la rotonda del Brigadista Forestal, ubicada en zona norte, para recordar los cinco años de la tragedia y clamar por justicia. Otro testimonio en la calurosa mañana, el de una de las madres, hizo estremecer a los presentes: "Una vez mi hijo me dijo "mamá, mi vida peligra. Si alguna vez me pasara algo o les pasa a mis compañeros, yo no quiero vivir, quiero morir con ellos'. Por eso yo sé que mi hijo dio la vida por el más pequeño, que era Vilte", dijo la mujer, que al mismo tiempo se preguntó y se sigue preguntado ¿cómo puede ser de que hayan declarado en contra de las víctimas?

Martín Albarracín (27), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) fueron consumidos por las llamas en el paraje Las Juntas. En el juicio oral que se lleva adelante se analizan las responsabilidades de tres exfuncionarios públicos a cargo en ese momento de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

La Comisión de Familiares contra la Impunidad se sumó al aniversario. Su referente, Raúl Córdoba, analizó el crecimiento de la organización a lo largo de los años: "El trabajo de contención para las familias lo hacemos desde el principio, pero sin dejar de lado la lucha por la justicia. Tratamos que las muertes de nuestros hijos no queden impunes. Es el mejor homenaje que le podemos hacer".

El concejal alentó a los padres de los brigadistas a no bajar los brazos y seguir luchando por una condena justa. "Ojalá al juez no le tiemble el pulso al momento de dictar la sentencia", manifestó.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, acompañó a los familiares en el recordatorio y pidió a las autoridades provinciales que asuman en diciembre que "no los dejen solos".

El grito unido de "presente, hoy y siempre" mientras nombraban a Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Daniel Vilte y Mauricio Valdez se hizo sentir en el lugar.

Después de cinco años el dolor está intacto en el alma de los papás, mamás, hermanos, hijos, esposas, que en este día no pudieron contener las lágrimas y, con un aplauso fuerte, ellos y el personal del cuerpo de bomberos que se acercó a acompañarlos finalizaron el emotivo acto.

Declaran Ola Castro y Dagún

Hoy, a las 8.30, se reanuda el juicio por la muerte de los cuatro brigadistas que combatían un incendio en Guachipas, luego del cuarto intermedio que había dispuesto el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino el viernes pasado, finalizada la ronda de testimoniales.

Hoy se escuchará a un último testigo y luego prestarán declaración los exfuncionarios imputados en el caso Víctor Jesús Ola Castro y Víctor César Dagún. Hay expectativas por lo que puedan decir. Roberto Durnelli, por su parte, dijo que hará uso de su derecho de no hablar.