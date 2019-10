Young: “Crucero es distinto a los equipos que enfrentamos” ™

En barrio norte apuntan todas sus armas en lograr apropiarse de su segunda victoria de local en el Torneo Federal A. Central Norte, todavía con alguna interrogante por lesión en el equipo, se prepara para recibir a Crucero del Norte (Misiones) en el Gigante del Norte, el viernes a partir de las 22.

La buena labor del cuervo en Resistencia, donde igualó el jueves pasado con Chaco For Ever (1 a 1), dejó al equipo de Ezequiel Medrán en una posición expectante de volver a dejar los tres puntos en casa.

La primera alegría de Central Norte en condición de local (Gigante del Norte) es muy reciente; goleó Boca Unidos de Corrientes 6 a 2, en la novena fecha.

En esta oportunidad, el cuervo enfrentará otro rival de renombre que también necesita sumar.

“Sabemos que Crucero es muy distinto a los equipos que venimos enfrentando, no tan directo, tiene más paciencia para buscar el arco rival. Será lindo para nuestra gente jugar un viernes por la noche, es para disfrutarlo y quedarnos con los tres puntos en casa”, expresó Osvaldo Young, volante azabache, en la previa del duelo con el equipo misionero.

Todo indica que el técnico azabache encontró el once titular ideal, al menos es la buena imagen que dejó el equipo en sus dos últimas presentaciones (Boca Unidos y Chaco FE).

“Se consiguió hacer consecutivamente dos buenos partidos, tratamos de ser lo más simple posible. Estamos por el buen camino, confiamos que lo que disponga Medrán será una herramienta viable para quedarnos con los tres puntos”, dijo con convicción el capitán y referente de Central Norte.

Una de la grandes dudas que presenta el cuervo para enfrentar a Crucero está en el medio campo, la lesión de Joaquín Iturrieta podría romper la buena sociedad que hacen con Osvaldo Young. “Hoy (por ayer) entrenó un poco, pero no perdemos mucho cuando dejamos de entrenar tres días si estás en ritmo, lo viví. De todas formas tenemos que estar tranquilos y esperar, no es de vida o muerte, también hay compañeros que se preparan y están a la altura. Dependemos un grupo”, destacó el mediocampista azabache.