Maradona: "River es superior a Boca, pero no fue penal"

Diego Maradona aceptó este jueves que River Plate es “un equipazo” y aseguró que “no fue penal” la jugada previa que derivó en el primero de los dos goles del club de Núñez a Boca Juniors en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

“Que River es un equipazo, es verdad; que es superior a Boca, también, pero no fue penal; los del VAR no saben nada de fútbol”, señaló Maradona en un audio difundido por Fox Sports.

#River #Boca El audio del VAR del Penal de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borré pic.twitter.com/5k1BD3M1Rq — SARIta (@sariskleit) October 2, 2019



De esta manera, Maradona criticó la utilización del VAR que revisó el cruce de Emmanuel Mas al delantero colombiano Rafael Santos Borré en el área y que el árbitro brasileño Raphael Claus no observó en primera instancia.

“Felicito a Gallardo porque tiene un equipazo. River le pudo haber ganado 5 a 0 a Boca, pero no fue penal”, insistió Maradona.

El entrenador de Gimnasia La Plata fue elogioso con River y Marcelo Gallardo el sábado pasado cuando perdió 2 a 0 por la octava fecha de la Superliga. “Con River no se puede, te esconde la pelota y estás al horno”, dijo una vez concluido el partido en La Plata.