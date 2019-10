Le mataron a su hija de 9 años, clama una respuesta urgente

Hace un mes que un motociclista destrozó a mi hija sobre avenida Independencia. Hace días que peregrino a la fiscalía en busca de información sobre la causa y alguna esperanza de recibir una compensación legal que haga posible la vidas de mis otros cuatro hijos", dijo llorando Cintia Noemí Palma.

La mamá se quejó porque asegura que la última vez que se apersonó al Ministerio Público fue maltratada, prácticamente conminada a no asistir allí y a esperar los tiempos de la Justicia.

Desesperada en su reclamo, Cintia Noemí dijo ser una víctima más del conductor de la motocicleta. "El sigue conduciendo por las calles como si nada, mientras yo aún en duelo debo luchar para sostener una familia destruida por la tragedia. No deben olvidar que mi hija Candela cruzó la avenida junto con sus dos hermanas, quienes sufren no solo por la ausencia sino por ese sentimiento de culpa que llevan adentro, al igual que yo".

"No voy a molestar, voy por un puñado de justicia. No voy por dinero sino para que no se olviden que en la calle quedó mi hija y mi vida también. No puedo costearme un abogado por el momento, y no sé cómo hacer para que esto no quede sin justicia".

"Hace 20 días me dijeron que se iba a esclarecer todo, incluso la mecánica del accidente. Me dijeron entonces que tenían los videos de las cámaras de vigilancia y hace unos días cambiaron el discurso y me informaron que las cámaras del Estado allí no funcionan y que las de un establecimiento comercial no tomaron las imágenes".

"No, no voy a molestar. Voy a valorar la vida de mi hija y exijo ahora y hasta el último día una respuesta contundente, penal y resarcitoria", dijo indignada.

El hecho

El 20 de agosto a las 23.50 un motociclista se llevó por delante a niña de 8 años, quien fue trasladada al hospital en un taxi particular. Hubo numerosos testigos. Desde entonces la mamá reclama una respuesta que no halla eco en la Justicia. Todos los gastos desde entonces fueron a costa de su humilde situación y ni siquiera la compañía de Seguros se apersonó por el asunto.

"No sé cómo voy a luchar, no se cómo se hace", reflexionó.