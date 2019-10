Sergio Leavy: “Esperemos que Urtubey termine con un equilibrio fiscal”

A dos días de las PASO provinciales, el actual diputado nacional Sergio “Oso” Leavy y precandidato a gobernador visitó la redacción de este diario. En una entrevista para Facebook Live de El Tribuno habló sobre su doble candidatura y consideró que fue una “excelente estrategia” porque gracias a eso el Frente Todos tendrá seis legisladores nacionales el año que viene, cuando en la actualidad había uno solo. También habló de las “fake news” y dice que quiere ser “el primer gobernador en industrializar la provincia”.

El fin de semana estuvo en el norte cerrando su campaña...

El sábado estuve en el Delmi, y la verdad fue una caricia al alma que haya venido Alberto (Fernández) a acompañarnos. El estadio Delmi estuvo completo con más de 10 mil personas. El domingo me fui a San Ramón de la Nueva Orán e hice una caminata con uno de los candidatos a intendente, también estuve en Pichanal, Hipólito Yrigoyen y Embarcación donde hicimos un acto de cierre masivo. Hice un recorrido de todo el norte porque desde julio que no estoy yendo y siempre piensan que uno se fue. Después fui hasta Mosconi y Tartagal, hicimos una caravana impresionante, con mucho acompañamiento, con muchos vecinos que salieron a visitarnos. Mosconi es un lugar que debe ser único en Argentina, donde hemos conseguido el 90% de los votos en la última elección. Es una ciudad que está a 7 kilómetros de Tartagal y ellos ven todo lo que hicimos y no tenemos opositores. Para el colmo, vienen de perder 3.500 puesto de trabajo en YPF, los ferrocarriles; entonces apuestan fuertemente para que tengamos un gobierno de todos.

Esta semana se dieron a conocer los datos del Indec sobre la cantidad de pobres que tiene el país y la provincia. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema y qué propuestas tiene para recuperar el empleo y sacar a la gente de la pobreza?

Vino a prometernos pobreza cero y terminanos haciendo una emergencia alimentaria. En el país el nivel de pobres es del 35% y en Salta capital, un 41,8%. Yo estoy seguro que en la región del Chaco salteño debe ser del 70%. Es una situación gravísima y la verdad que creo que la única forma de salir adelante es industrializando esta provincia. Yo quiero ser el primer gobernador industrialista de la provincia, voy a destinar el 2% del presupuesto, alrededor de 2.000 millones de pesos el año que viene para aportar y apoyar todos los proyectos productivos que hagan falta, donde haya generación de fuentes de trabajo vamos a estar apostando. Estoy trayendo a Racedo Aragón, quien fue un gran ministro de turismo para que aporte también en producción y en turismo. Con Emiliano Estrada estamos armando nuestro equipo económico. Tenemos 452 profesionales trabajando en once comisiones para que los primeros 100 días gobierno nos encuentre con una batería de acciones para ir corrigiendo en Educación, Salud, Justicia, en cada una de las áreas que tiene el Estado.

El otro día publicó una foto con Racedo Aragón junto a Emiliano Estrada. ¿Quería preguntarle si ya está trabajando en parte de su gabinete?

La verdad que lo más importante para el Gobierno, para un gobernador es tener su equipo técnico. Entonces, nosotros queremos tener ese equipo técnico que tenga también la grandeza, que las personas hagan un trabajo importante, buscando productores que ya estén haciendo cosas y los mejoremos. Creo que no es tan solo tener la idea y el proyecto hacia dónde vamos, sino también la gente que lo conduzca y que lo pueda lleva adelante. Racedo es uno de los que queremos incorporar pero todavía no hemos decidido quién va a ser el ministro de Cultura, de Educación o la ministra de turismo. Sí sabemos que tenemos un gran equipo y tenemos que seguir pidiendo que vengan a colaborar porque a esta Salta y a esta Argentina la sacamos entre todos.

Viene denunciando campaña sucia y que es víctima de fake news. Esta semana empezó a circular un video con declaraciones falsas de usted. ¿Qué opina sobre este tema, que tienen la intención de desprestigiar a un candidato?

Creo que se ha nacionalizado la elección. Vinieron todos los trolls de Buenos Aires a trabajar para Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz es Macri y vino a apoyarlo. La verdad que creo que se están juntando muchos que tiene un problema, que tienen miedo de perder sus privilegios y tratan de desprestigiar a quien hoy es su rival. Esto claramente se hace porque andamos bien, nadie le tira piedras a un árbol que no tenga fruta y a partir de ahí claramente estuvieron desprestigiando. Hicimos la denuncia penal en la Justicia Provincial, en la Justicia Federal, pero siguen inventando cosas ahí vemos que nos sacan de contexto... dicen que soy vago porque no me recibí. Yo les quería dar un mensaje a los jóvenes que sí tienen la oportunidad de estudiar, hagan todo el esfuerzo, que sean perseverantes, que traten de recibirse. Cuando los padres se sacrifican es el momento que uno tiene que devolverles con un título y a partir de ahí en toda tu vida te va a servir. Te sacan de contexto y solamente te usan la palabra vago porque yo dije que tenía la capacidad y por ahí perdí la oportunidad de tener un título.

Ya que tocó el tema de la educación, me gustaría saber qué proyectos tiene para esa área que es fundamental para sacar a la gente de la pobreza...

Aunque a algunos no les guste, tenemos que apoyar las carreras que nosotros creemos que nos están faltando. Vemos que medicina en el interior es una falta impresionante. Cuando yo era intendente (de Tartagal), siempre quise ayudar en la salud, en un momento hicimos una ordenanza y a todos los profesionales médicos que se incorporaban a trabajar al hospital, el municipio les pagaba el alquiler, así logramos incorporar siete médicos. Lo que mejor nos dio resultado fue apoyar a 72 chicos que querían estudiar medicina en La Rioja. Este año se recibieron once médicos. Después los llevamos al hospital, a la clínica para que los chicos nacidos en Tartagal traten devolver y eso creo que son políticas de Estado que tenemos que llevar adelante. Si necesitamos ingenieros para desarrollar la minería, tendremos que hacer todos los esfuerzos para qué ingeniería se desarrolle en la universidad y si no lo logramos, becaremos a los chicos para que esta incipiente industria crezca, y así en cada una de las áreas que hace falta. Hablan de que hay 1.000 puestos de trabajo en la minera de Taca-Taca ¿por qué no son mil salteños? porque por ahí no estamos preparados, entonces hay que preparar el recurso humano para que esos puestos de trabajo queden en la provincia.

¿Por qué realizó una doble candidatura? ¿Le sirvió para estas elecciones?

Fue una estrategia excelente. Hoy de diez legisladores que tiene Salta, tres senadores nacionales y siete diputados nacionales solo Sergio Leavy es diputado por el Frente de Todos. Después de las PASO podemos llegar a ser seis legisladores nacionales, de un total de diez, los que vamos a llevar leyes para que esta Argentina arranque, crezca. No teníamos otro candidato que tenga conocimiento, no digo que soy el mejor pero por lo menos el que tenga más conocimiento. La estrategia fue buena porque seguimos creciendo y seguimos teniendo buenos resultados.

Me imagino que ya estuvo analizando la situación de Salta y su situación fiscal ¿Cómo ve la Provincia?

La Provincia va a quedar con muchas deudas en dólares. Deudas que se van a empezar a pagar en 2021, 2022 y 2023, por ejemplo los 350 millones de dólares que hemos tomado en el Fondo del Bicentenario. En enero, me contaba Emiliano Estrada que tenemos que pagar 15 millones de dólares y que él lo había dejado ya en reserva y que en noviembre tenía que juntar otros 15 millones de dólares para marzo. Entonces, vos tenés que ir juntando y tenés que ser previsible, tenés que tener equilibrio fiscal. Todo eso lo había logrado, ahora no sé qué puede pasar en estos cuatro o cinco meses que él no estuvo... Y ahí podemos tener algún desequilibrio, pero en realidad creemos que la Provincia no es una isla en todo el contexto nacional, pero estaba equilibrada. Esperemos que termine el gobierno de Urtubey con un equilibrio fiscal, con equilibrio en toda su administración y a partir de ahí podamos seguir pagando deudas que han asumido otros que las tenemos que pagar nosotros.

¿El país ya tocó fondo o todavía puede seguir cayendo?

Yo creo que en algún momento vamos a tocar fondo.

¿Todavía no paramos de caer?

No tocamos fondo. El día que Argentina entre en default declarado porque no estamos pagando deudas. Lo único que estamos haciendo es perder entre 200 y 300 millones de dólares para frenar el dólar. Nosotros creemos que es impagable la deuda que tomó Macri. Si solamente con las reservas estamos pagando dólares para que no suban, en algún momento no vamos a tener ni siquiera las reservas. Creemos que en algún momento habrá un sinceramiento de la economía que va a hacer que esto explote. Lo mejor sería que esto no pase porque el único que sufre es el pueblo, el trabajador, el que tiene un sueldo. Estamos en una situación de mucha crisis. Alberto cree que puede dar señales hacia el mundo y no llegar a explotar por eso él habla de pagar la deuda a lo uruguayo. En Uruguay se pagó la deuda, no haciéndole quita a los acreedores sino que nos den más plazo.