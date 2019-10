En Mendoza, Macri se pronunció en contra del aborto legal

En el marco de la campaña electoral, el presidente Mauricio Macri encabezó un acto en Mendoza bajo el lema "Sí se puede", con el fin de obtener revertir el resultado de las PASO del 11 de agosto. Junto a él estuvieron Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza y sucesor electo, respectivamente.

Al mandatario lo acompañó también Juliana Awada, la primera dama, quien mostró su entusiasmo por el cálido recibimiento de unos 8 mil simpatizantes de Cambiemos reunidos este mediodía en el espacio verde de la Costanera.

Además de resaltar aspectos de sus cuatro años de gestión, Macri ratificó su postura en contra de la legalización del aborto, un debate que quedó estancado en el Poder Legislativo tras el rechazo en la Cámara de Senadores en 2018.

AHORA | Macri, en Mendoza: "Claramente, a favor de las dos vidas". Hasta el momento, no se había expedido de esta manera ante la despenalización del aborto. 👇Vía @Letra_P pic.twitter.com/VLE5s4OIll — Gonzalo Palese (@gonzapalese) October 5, 2019

"Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años, por eso les digo que vamos a crecer. Vean los hechos concretos. Como este parque, como la ruta 40, como el Wi-Fi, como las cloacas, como el aeropuerto para que crezca el turismo, le cambiamos la vida a millones de alumnos que tienen acceso a internet en las escuelas", destacó el jefe de Estado.

Y siguió: "Cuidamos la familia, empezamos a luchar contra el narcotráfico, no queremos droga en la familia".

El público comenzó a arengar "Se siente, se siente Mauricio presidente", además de elevar carteles que, entre otras leyendas, uno resaltaba por mostrarse en contra de la legalización del aborto.

El Presidente saludó a las distintas localidades mendocinas y ante un cartel que no llegaba a leer sostuvo su postura contra el aborto: "¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas".

"Verlos acá me llena el corazón, me llena el alma. Estamos todos contentos, felices de estar acá con ustedes, porque lo que nos están haciendo sentir acá es que nosotros, los que estamos acá, no nos resignamos. Creemos que hay una Argentina mejor para todos. Está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver", concluyó.

Fuente: Los Andes de Mendoza