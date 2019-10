Estudiantes empató con Huracán y lo silbaron

El pincha intentó, pero no supo cómo y el globo se conformó con el empate.

En un claro partido entre uno que quiso pero no supo cómo y otro que ni siquiera intentó, Estudiantes (LP) igualó 0 a 0 ante Huracán en el estadio Ciudad de La Plata, por la novena fecha de la Superliga.

Con un nivel bajísimo por parte de ambos, el local fue el que trató siempre de buscar el arco de enfrente, pero chocó contra sus propias imprecisiones y con el cerco que le planteó el adversario.



Huracán, por su parte, se limitó a conservar el cero pero mostró un desprecio por la pelota y casi que no atacó, aunque como aspecto positivo tiene que en los últimos tres encuentros, en los que sumó cinco puntos, no recibió goles.

Estudiantes no logra regularidad y durante varios tramos del partido sus jugadores fueron silbados y le reclamaron al equipo que "ponga huevos".