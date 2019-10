Medrán: “Yo creo en este plantel”

Central Norte sufrió un cachetazo duro e impensado el pasado viernes por la noche ante un Defensores de Pronunciamiento más ordenado, inteligente y práctico que se llevó a Entre Ríos tres puntos que a la larga mereció por ser más “pillo” que un cuervo que mostró su peor versión y que mucho necesita replantearse para no seguir en caída libre.

Y el primero que debe tomar la posta de los replanteos es el DT Ezequiel Medrán, el conductor, que esta vez no acertó con los cambios antes y durante el partido.

En diálogo con la prensa, el entrenador se lamentó por la derrota y sabe que no hay mucho margen para la recuperación, porque se viene un viaje largo (a Pergamino) y mucho por corregir. Pero ponderó el juego del primer tiempo y “bancó” al grupo, en especial al arquero Sebastián D’Angelo, que agarró por primera vez el arco titular y tuvo responsabilidad directa en los dos goles de los entrerrianos.

“En el primer tiempo manejamos la pelota, circulamos bien, creamos situaciones claras de gol, teníamos el dominio. Arrancamos el segundo tiempo, enseguida nos convierten y después se hizo todo cuesta arriba y nos costó realmente encontrar otra vez el ritmo del partido. Y ellos nos vuelven a llegar y a lastimar”, relató el director técnico, que luego reconoció los errores, fundamentalmente en la concepción de los goles rivales, con “complot” de la defensa y el arquero azabaches. “Fueron dos situaciones que las creamos nosotros prácticamente, fueron dos errores nuestros que nos costaron caro”, se lamentó el santafesino, para luego “bancar” a su plantel en este momento complicado, el primer “bajón” del equipo desde que él asumió.

“Yo creo en el plantel que tengo, en el trabajo, en el día a día, en lo que me muestran los jugadores permanentemente. Tocó un partido malo en el que nos costó encontrarle la vuelta cuando ellos nos lastiman, pero también la pelota no quiso entrar”, justificó Medrán.

“Es normal que la gente esté ansiosa. No se dio. Venimos de una racha importante de trabajo de un año logrando siempre buenos resultados, nos habíamos acostumbrado a cosas lindas y nos tocó esta cachetada, pero hay que ponerse de pie, trabajar y mirar para adelante”, se envalentonó el estratega.

En cuanto al arquero D’Angelo, expresó: “Va a tener el respaldo mío, lo hable con él y con Mauricio Pegini. A Sebastián le daré una cantidad de partidos para que tome su ritmo y después el que yo crea conveniente será el arquero de Central”.