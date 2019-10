Cerró la elección en Salta y predomina la prudencia en los bunkers de candidatos

Con el menos el voto de la mitad de los empadronados, a las 18 cerró la votación en Salta si bien algunos electores que aguardaban dentro de las escuelas se aprestaban a votar. Los resultados se espera que estén pronto, considerando la agilidad que permite el voto con sistema electrónico y que se publicarán en este enlace.

A las 16, el 51 por ciento del padrón electoral ya había emitido su voto en las elecciones PASO provinciales. El dato fue confirmado por el Tribunal Electoral de la Provincia que también informó que el grueso de los electores votó en los municipios al mediodía. Los datos son de un muestreo de casi el 70% de las urnas generales.

Acto de puesta a cero de sistemas para el inicio de las operaciones de carga de datos del escrutinio provisorio #SaltaElige pic.twitter.com/dhlORuJtRR — Electoral Salta (@ElectoralSalta) October 6, 2019

En toda la provincia se definen hoy los candidatos para 445 cargos: un gobernador y vicegobernador, 11 senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343 concejales.

Los todavía precandidatos se mostraron prudentes en los últimos minutos a la hora de emitir declaraciones sobre posibles resultados y los bunkers permanecían tranquilos.

En el caso del equipo del precandidato a gobernador Gustavo Sáenz, se reúnen en el hotel Alejandro I y a la hora del cierre de votación era de los más concurridos. Allí, Ricardo Villada, secretario de gobierno de la Municipalidad de Salta, dijo sobre los posibles resultados: "somos mesurados, la situación lo requiere".

La jornada

La primera mitad de la jornada en general transcurrió en relativa calma. Los principales precandidatos coincidieron fundamentalmente en tres puntos: “Un cambio de rumbo”, en el “fin de un ciclo” y en la necesidad de “construir”.

Demoras y los problemas con las maquinas de votación aparecieron, como se venía anticipando, especialmente por lo que significó la carga de una cantidad de candidatos que roza un récord histórico para la provincia. Se notó, además, poca práctica de parte de los votantes ya que en muchas ocasiones sobrepasaron considerablemente el tiempo lógico para sufragar. Sin dudas, un cóctel que puso a prueba la paciencia de quienes tuvieron que pasar gran parte de la mañana en las filas.

Pasado el primer tamiz, se espera que en noviembre el trámite resulte más ágil. El caso de Santa Victoria Este fue un párrafo aparte, ya que los inconvenientes surgieron a causa de las condiciones climáticas adversas y la crecida de los ríos. Para sortear la situación, se movilizó un helicóptero que llegó a los centros de votación con el material electoral.

Más allá de algunos desencuentros respecto de los simuladores instalados en las escuelas, las PASO provinciales transcurren con normalidad. Se espera, al menos en la teoría, que los resultados estarán temprano, al “rato de cerrarse la jornada electoral” señalan los entendidos.

En el interior, las actividades se desarrollan con sorprendente calma.

El voto de los principales candidatos

Los principales precandidatos a gobernador de Salta votaron durante la mañana en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se definirán los candidatos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. El primero de los precandidatos en emitir su voto fue el diputado nacional Alfredo Olmedo, quien se quejó de las demoras en la apertura de las mesas y consideró que “debe volver el orden a Salta”.



“Hay cosas que tienen que cambiar en la Argentina, tiene que volver el orden y el respeto”, expresó el precandidato del Frente Olmedo Gobernador, quien llegó antes de las 8 a la escuela 4510 “Antártida Argentina”, de la localidad de Las Lajitas, donde esperó cerca de media hora para votar.



Luego, el actual vicegobernador Miguel Isa, que es uno de los precandidatos a gobernador del Frente de Todos, emitió su sufragio en la escuela 4016 “Jacoba Saravia”, de Salta Capital. “Con alegría estamos disfrutando de este momento de participación donde habla el pueblo. Quiero escuchar esa voz y lo que decida el pueblo para mí siempre está bien”, expresó Isa, quien habló de “una campaña austera, limpia, tranquila y con gran entusiasmo”.



A su turno, Pablo López, que es uno de los tres precandidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), consideró que las internas dentro de este sector constituyen “un ingrediente novedoso” en estas PASO. “Tenemos expectativas de hacer una elección lo mejor posible, en una provincia con los índices más altos de pobreza y desocupación”, expresó López, quien votó en el colegio 8050 “José Manuel Estrada”, de la zona oeste de la capital salteña, y se quejó de la modalidad de Boleta Única Electrónica que rige en esta provincia.



En tanto, el actual diputado nacional y candidato a senador nacional Sergio Leavy, que compite con Isa en el Frente de Todos, consideró que “hoy es un día histórico para Salta” porque se está "iniciando un camino”. “Esperamos que el pueblo salteño hoy pueda expresarse con libertad y alegría”, agregó el precandidato, tras emitir su votar en la Escuela Técnica de Tartagal, donde aseguró que "es un día peronista" que les "da la democracia después de tantos años de lucha”.



Por su parte, el precandidato del Frente Sáenz Gobernador, el intendente Gustavo Sáenz, manifestó que “hoy es una elección provincial y los salteños eligen sus candidatos, y el 10 de noviembre definirán sus autoridades”. “Este es un gran frente provincial en el que no hay favoritismo con nadie a nivel nacional. Si me toca gobernar, voy a hacerlo con el Presidente que sea”, dijo Sáenz, tras lo que señaló que “se termina un ciclo y empieza a escribirse hoy una nueva etapa en Salta, y a definirse el futuro de los salteños”. El precandidato votó hoy en el colegio “Manuel Antonio de Castro”, más conocido como el ex Colegio Nacional de la capital salteña.



También sufragó Elia Fernández, que es precandidata a gobernadora del Frente Grande, quien sostuvo que “está comprobado que el voto electrónico no funciona en ninguna parte del mundo”.