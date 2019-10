¿Qué pasa si no votaste en las PASO salteñas?

Un total de 1.032.851 electores salteños están habilitados para votar hoy en la elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, para definir los candidatos que competirán en los comicios generales del próximo 10 de noviembre. Ese día los salteños elegirán gobernador y vice, intendentes y cargos legislativos y comunales.

Las PASO son elecciones obligatorias y no hay posibilidad de eximirse. Si no fuiste a votar, tenés que justificar la no emisión del voto.