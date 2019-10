Boca tendrá una concentración especial

Aprovechando que no habrá fútbol de la Superliga por la fecha FIFA, el entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, tomó la decisión de comenzar una concentración especial de cara a la revancha frente a River, el 22 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Luego de tener el lunes libre, el plantel regresará el martes por la tarde a los entrenamientos en el complejo Pedro Pompilio pero con la particularidad que hasta el sábado se quedará concentrado en un hotel de Puerto Madero.

La intención del cuerpo técnico es fortalecer al grupo, trabajar en varios aspectos para intentar revertir la serie que está 0-2, y hasta existe la chance que Alfaro realice algún doble turno de entrenamiento.

Boca, puntero de la Superliga después de haber vencido 1 a 0 a Defensa y Justicia, enfrentará a Racing el sábado 19 de octubre a las 17.45.

En principio, en ese encuentro habrá casi todos suplentes debido a que será tres días antes de la revancha frente a River.

La gran incógnita en el equipo para enfrentar al rival de toda la vida es la presencia de Ramón Ábila.

Wanchope sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y está en duda para el duelo copero, que se disputará desde las 21.30.

Sobre la situación de Ábila, Boca tomó la decisión de no informar de manera oficial sobre la dolencia del delantero y los tiempos de recuperación.

En caso de no estar a disposición, Alfaro tiene varias alternativas: colocar a Mauro Zárate más como delantero de área y no tan retrasado; apostar a un nueve más clásico como Franco Soldano; o bien que juegue Jan Hurtado, también delantero centro, pero con diferentes características a las del ex Unión.