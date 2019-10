Preocupación por la salud de Cacho Castaña: continúa internado en terapia intensiva

El estado de salud de Cacho Castaña es delicado. El músico continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, de Palermo, a raíz de una bacteria que ingresó a sus pulmones. “Ojalá tengamos la suerte que tuvimos anteriormente y zafa”, sostuvo Alfredo Cahe, médico personal de Cacho.

“Tiene una infección de sangre generalizada y una insuficiencia renal”, fue el parte médico que brindó Cahe el domingo por la tarde en diálogo con TN, quien aclaró que “el estado de salud de Cacho es bastante delicado”. La deficiencia respiratoria de Castaña debido al padecimiento de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) lo obliga a estar con asistencia respiratoria constantemente. No se encuentra consciente, está bajo un coma inducido, y según explicó su médico es “para que no se angustie tanto y para que no haga efectos neurológicos adversos. Que no esté despierto es debido a la medicación que le hemos dado”, agregó.

“Ha estado en diálisis desde el principio, con una especie de riñón artificial. En otras oportunidades estuvo en las mismas circunstancias y zafó, esperemos que esta vez suceda lo mismo", manifestó Cahe quien reveló que en las últimas 48 horas “estuvo sin inconvenientes”. “Parecería que se está estabilizando pero es muy pronto para hablar al respecto”, aclaró.

Un cuadro complejo

A su cuadro de EPOC se le agregó una bacteria que ingresó a sus pulmones y empeoró su estado. “Esperemos que la infección se pueda dominar con los antibióticos”, planteó optimista su médico personal quien agregó que mañana debería haber una mejora de su situación.

El 11 de junio pasado el popular músico celebró la llegada de sus 77 años acompañado por su esposa, Marina Rosenthal, y sus amigos, en un evento en el que se lo notó sonriente y bien de salud. Pero poco después, el 5 de agosto, debió ser hospitalizado nuevamente en el centro médico de Palermo, debido a un cuadro de neumonía.

A los cuatro días le dieron el alta pero el 23 de agosto volvió a ingresar al Sanatorio de Los Arcos por un virus respiratorio sincitial. “Se encuentra internado por un proceso infeccioso respiratorio, al que está predispuesto por sus problemas cardíacos y pulmonares preexistentes”, reza el comunicado que emitió el centro médico. Por su parte, Leticia Gourdin, encargada de prensa del reconocido artista, dijo a Teleshow: “Es una gripe leve que les agarra a los bebés, pero en él todo se magnifica. No es grave”.

Después de casi un mes, el 19 de septiembre, abandonó la clínica para continuar con su recuperación en el Remeo Center Pilar, un centro de rehabilitación que se especializa en pacientes con problemáticas respiratorias, lugar en el que se encontraba hasta el pasado viernes que debió ser internado de urgencia nuevamente en el Sanatorio Los Arcos.

