Tras la PASO, diputados reavivan el debate sobre el voto electrónico

Sin foto y sin nombre en pantalla no se tiene la misma oportunidad, plantearon.

Ecos de las elecciones primarias del pasado domingo resonaron ayer en la sesión de la Cámara de Diputados.

Varios legisladores reavivaron el debate sobre el sistema de votación electrónica.

En el tramo de las manifestaciones se escucharon diversas posiciones. Pero las posturas se diferenciaban según el resultado, favorable o negativo, que sus sectores obtuvieron el domingo último.

La mayoría apuntó contra el actual sistema, pero también hubo expresiones sobre la importancia de la celeridad en conocer los resultados.

Algunos plantearon la necesidad de debatir un nuevo mecanismo o avanzar a la renovación del sistema. El diputado Lucas Godoy habló de un "software del 2009", y subrayó que necesita ser actualizado.

También se hizo notar un pedido que tenga en cuenta la vuelta a la tradicional boleta de papel.

Otras voces abogaron por definir hacia adelante un sistema que brinde seguridad y que sea menos costoso.

"Las dudas, que vienen desde 2011, siguen; alguien dijo que no hay un duende adentro (de la máquina); también se dice que las brujas no existen, pero que las hay las hay", dijo el diputado kirchnerista Jesús Villa. Este legislador anticipó que reflotará un proyecto que presentó en 2017 para derogar el actual sistema, y subrayó: "Vamos a perder uno de los mejores legisladores (en alusión a Guillermo Martinelli) porque no se podía poner su foto en pantalla y estuvo perdido en medio de los logos partidarios".

En las primarias hubo 16 mil precandidatos y solo algunas categorías llevaron fotos y nombres.

El diputado olmedista Julio Moreno reflexionó que al haber tantos precandidatos, "muchos no fueron razonablemente expuestos y no tuvieron las mismas oportunidades". Moreno hizo conocer que insistirá con su ley para derogar las primarias. "Para un Estado en crisis, son un gran costo", señaló.

Como la que viene a fin de mes es la elección presidencial, no estuvo ausente el cruce entre los que denostan la actual gestión nacional y quienes la defienden.