Desde el CCM justifican el pase a planta de unos 560 contratados

A principio de año estimaban sumar a 400, pero se cambiaron algunos requerimientos, como el plazo de contratación y se permitió que participen agentes que no tenían el secundario completo.

Unos 560 contratados por la Municipalidad de Salta pasarán al plantel permanente en los próximos días, a través de un decreto que firmará el intendente Gustavo Sáenz. Ellos se sumarán a los 2.300 agentes de planta que tiene la Intendencia, según datos oficiales.

Serán muchos más trabajadores de los que se había informado meses atrás, ya que cambiaron algunos requisitos para este procedimiento.

En marzo de este año, el jefe de Gabinete municipal, Luis María García Salado, había estimado que iban a ser unas 400 personas las que podrían pasar a planta. Ayer, no obstante, confirmó a El Tribuno que la cifra ronda en 560.

García Salado admitió que entre los postulantes había algunos que no tenían los dos años de contrato que se exigía. Por ello, se acordó una cláusula de excepción con la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), como titular del convenio colectivo, y se presentó en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso permitió que varios trabajadores de la categoría de agrupamiento político (AP), que prestaban servicios desde hace más años, pudieran anotarse en las capacitaciones previstas para el procedimiento de pase a planta y en los posteriores exámenes. "Se autorizaba por vía de excepción", remarcó García Salado.

No solo se cambió ese requisito. Las personas que no acreditaban el secundario completo ahora tendrán un plazo de dos años para terminarlo. El funcionario aseguró que si no presentan el título se caerá el pase a planta. Esa modificación quedó plasmada en la resolución 007/19 de la Subsecretaría de Políticas de RRHH del CCM: "El requisito del título secundario queda en suspensión, con la condición de concluir los estudios secundarios en un plazo máximo de dos años".

Ese instrumento también estableció: "Se deja sin efecto la prohibición de ingreso de mayores de 45 años, siempre y cuando cumplan con los aportes correspondientes y no posean la edad jubilatoria establecida en el convenio colectivo".

"El agrupamiento político entra con el intendente y se va con el intendente", afirmó García Salado. Ahora serían unos 1.100 trabajadores AP y funcionarios. Sáenz dejará de ser jefe comunal el 10 de diciembre, ya que se postula para ser gobernador.

No obstante, García Salado recordó que en algunos casos se tuvo "en cuenta la eficiencia el y trabajo muchos de ellos y se los pasó como contrato de locación de servicios". Estos convenios vencían cada 31 de diciembre pero se renovaban.

El funcionario informó que ya se concretaron las capacitaciones y los exámenes. En la semana que transcurrió se corrigieron las pruebas y en la próxima saldrá el decreto de pase a planta. "Esto no le significa ni un peso más a la Municipalidad. Es exactamente lo mismo, la única variante es que le cambia la categoría al empleado municipal: pasa a ser planta permanente", sostuvo el jefe de Gabinete municipal.

Pedro Serrudo, secretario general de la UTM, destacó ayer las excepciones que se lograron. "Una ordenanza prohibía el ingreso y desde hace dos años venimos reclamando. Es importante esta mejora que alcanzamos ante el Ministerio de Trabajo para los trabajadores municipales. Había mucha gente que está desde hace años trabajando en la Municipalidad", agregó.

Ante la consulta de El Tribuno sobre la incidencia de los salarios en el presupuesto municipal, García Salado aseguró que solo en el Ejecutivo representa el 41%. Si se toma en cuenta al Concejo Deliberante y al Tribunal de Faltas, el 45%. "Cuando llegó Sáenz, el porcentaje rondaba entre el 56 y 57 por ciento", aseguró.

Dijo que habrá menos trabajadores que en diciembre de 2015 ya que salieron unos 1.200 entre jubilados y otros que no sabían "donde estaban o trabajaban".